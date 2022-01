Schwerin

Bei guter Sicht geht der Blick weit über das Land. Beeindruckend ist die Aussicht über den Schweriner See, über das Neubaugebiet Neu Zippendorf, auch das Schweriner Schloss ist in der Ferne zu erkennen. Doch leider kann dies derzeit niemand genießen. Das am höchsten gelegene Restaurant der Landeshauptstadt ist geschlossen, Restaurant und Aussichtsplattform sind zu. Seit 2017 ist der Schweriner Fernsehturm nicht mehr öffentlich zugänglich.

Der Turm wird technisch weiter genutzt

Technisch wird der Turm aber weiter genutzt. Er gehört heute zu den wichtigsten Funkstandorten Schwerins. Betreiber ist die Deutsche Funkturm GmbH, die übrigens auch den Berliner Fernsehturm verwaltet, der Sitz der Gesellschaft ist in Münster. Zu ihren Mitarbeitern gehört auch Torsten Brinkmann, seine Funktionsbezeichnung lautet: Manager Großstandorte Nord. Brinkmann schließt den Turm ausnahmsweise auf, die OZ bekommt Zutritt.

Der Charme der 1960er-Jahre ist noch da

Schon der Eingangsbereich präsentiert den Charme der 1960er-Jahre. Auch die Renovierungsmaßnahmen, die im Laufe der Jahrzehnte folgten, konnten ihn nicht restlos verdrängen. Die sanft geschwungene Architektur jener Ära ist noch prägend. Auch der Geist der Zeit wird ein bisschen wach: Ein Wandgemälde, das offenbar die Verankerung des Kulturlebens im sozialistischen Alltag darstellt, zieht den Blick auf sich. Mit dem Lastenaufzug geht es hoch zum Restaurant. „Wir sind hier auf einer Höhe von 100 Metern“, erklärt Torsten Brinkmann oben. Die Aussichtsplattform liegt drei Meter tiefer.

Verlassen, aber nicht verwahrlost

Ein Blick ins Innere des Turmrestaurants zeigt zwar einen verlassenen Ort – aber er ist nicht verwahrlost. Die Räume präsentieren sich in einem recht aufgeräumten Zustand, nichts ist zerstört oder vermüllt. Hier hochgestellte Stühle, dort einige Geschirrstapel, die Mappen für die Speisekarten liegen bereit, sind aber leer.

Hier ließe sich schnell wieder Ordnung hineinbringen, es scheint, als wäre ein Wiederbezug rasch zu realisieren. Doch bis jetzt habe sich kein neuer Betreiber gefunden, so Torsten Brinkmann. Vorerst bleibt die Küche kalt.

Beim Bau stand der Turm in einem Waldgebiet

Erbaut wurde der Fernsehturm von 1960 bis 1964. Beim Bau stand der Turm noch inmitten eines Waldgebiets. Der heutige Stadtteil Neu Zippendorf entstand später, als hier das Wohngebiet Großer Dreesch erbaut wurde. So ist der Turm heute von Wohnblöcken umgeben, hier herrscht Leben, durch die nahegelegene Hamburger Allee fließt der Verkehr.

Damals ein schöner Ausblick bei Kaffee und Kuchen

Ähnlich wie bei seinem großen Bruder, dem Berliner Fernsehturm, war die touristische Nutzung des Schweriner Turms Teil des Konzepts. Hier saßen Ausflügler und Schwerin-Besucher in luftiger Höhe bei Kaffee und Kuchen und genossen den Blick auf Seen und Wälder – bei Sonnenschein ein besonders schöner Ausblick. Zu sehen ist gleich nebenan ein Sendemast, der sogar 273 Meter hoch ist und bereits vor dem Fernsehturm errichtet wurde. Er wird ebenfalls von der Deutschen Funkturm GmbH betrieben.

Schon von 1991 bis 1998 war das Turmrestaurant geschlossen

Eine technische Weiternutzung des Schweriner Fernsehturms steht nicht infrage. Und längst ist in Schwerin eine Diskussion über die öffentliche Zugänglichkeit im Gange. Nicht zum ersten Mal, das Turmrestaurant hat bereits eine längere Auszeit hinter sich. Von 1991 bis 1998 gab es eine Schließzeit, dann fand sich glücklicherweise wieder ein Betreiber. Ein erneute Öffnung des Turmrestaurants ist nicht vom Tisch. „Wir sind für eine gastronomische Nutzung weiterhin offen“, bekräftigt Torsten Brinkmann. Bewerber sind also willkommen.

Ein verlassener Ort? Derzeit ja, aber aufgegeben ist er noch nicht. Die Hoffnung bleibt.

Von Thorsten Czarkowski