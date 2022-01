Stralsund

Längst sind hier die Türen verschlossen, der Zutritt ist für die Öffentlichkeit nicht möglich: Das Bürohochhaus der ehemaligen Volkswerft Stralsund befindet sich unmittelbar am Gelände der MV-Werften. Die Büroräume sind verwaist. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Volkswerft Stralsund hat elf Geschosse und ist 42 Meter hoch. Die gesamte Bruttogeschossfläche beträgt über 10 000 Quadratmeter.

Die jüngere Geschichte: Die Werftengruppe Nordic Yards hatte beim Kauf der Werft 2014 das Bürohochhaus nicht übernommen. So war das Haus 2014 versteigert worden, den Zuschlag bekam damals der Ingenieur Henry Gerhard Müller aus Dresden. Er zahlte einen Preis von 127 000 Euro, das Mindestgebot hatte damals bei schlappen 19000 Euro gelegen.

Ein Wahrzeichen der Werft und der Stadt Stralsund

Passiert ist in der Zwischenzeit nichts, in der Stralsunder Stadtverwaltung war das Thema der weiteren Nutzung immer wieder diskutiert worden. Bislang ohne Ergebnis. Auf ein Nutzungskonzept wartet die Stadt aber immer noch. So ist das Haus weiterhin leer. Die Lage in unmittelbarer Nähe der Rügenbrücke macht es immer noch zu einem Wahrzeichen des Stadt.

Bildergalerie: Einblicke in das Bürohochhaus der ehemaligen Volkswerft Stralsund

Es steht auch für die wechselvolle Geschichte der Volkswerft Stralsund. Als das Gebäude vor über sieben Jahren zur Versteigerung stand, war letztmalig der Öffentlichkeit möglich, auch im Inneren des Baus Fotos zu machen. Dort scheint die Zeit stillzustehen, Zeugen der Vergangenheit sind unter anderem Sprelacart und Plastewasserhähne, ein bisschen hat auch die Nachwendezeit hier ihre Spuren hinterlassen.

1975 war das Haus bezugsfertig

Dabei hatte alles so schön begonnen. Baustart war im Jahr 1972, das Haus war im Herbst 1975 bezugsfertig. Dorthin zogen viele Abteilungen, deren Büros davor auf dem Werftgelände verstreut waren, zum Beispiel Forschung, Projektierung und Konstruktion. Der Produktionsschwerpunkt der Volkswerft lag bei Fischfang- und Verarbeitungsschiffen. So zogen die Abteilungen in elf Etagen ein, wie Rohrbau oder die Möbelkonstruktion.

Auch die Ausrüstung für den Fischfang und die Fischbearbeitung wurde hier konstruiert. Entsprechend waren die Arbeitsaufgaben verteilt, auf jeder Etage waren andere Abteilungen untergebracht. Aber wie in vielen DDR-Betrieben üblich, schaute die Arbeiterklasse misstrauisch und belustigt auf die Verwaltung. „Das Haus bekam bei den Arbeitern die Bezeichnung Faultierfarm“, erinnert sich Wilhelm Dallmer (80), der im Gebäude als Konstrukteur arbeitete. Er schmunzelt heute darüber.

Großzügig eingerichtete Großraumbüros

Denn innen wurde natürlich ernsthaft gearbeitet, „manchmal wurden auch Überstunden fällig“, erinnert sich Wilhelm Dallmer. Die großzügig eingerichteten Großraumbüros hatten allerdings auch einen großen Nachteil. „Es war auch sehr laut“, sagt Dallmer heute. Ein weiterer Nachteil: „Auf der Südseite des Gebäudes war es im Sommer sehr heiß“, sagt er, „bis zu 38 Grad“.

Wilhelm Dallmer hatte Glück, sein Büro lag auf der Nordseite. „Von dort hatten wir eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt“, erinnert er sich. Dallmer kann übrigens auf einen langen Berufsweg in der Werft verweisen, er reicht bis in das Jahr 1955 zurück, als er hier eine Lehre als Schiffsschlosser begann. Nach einem Maschinenbaustudium in Wismar arbeitete Dallmer als Konstrukteur auf der Volkswerft.

Eher unspektakuläre Architektur

Die unspektakuläre Architektur des Hauses hat optisch nicht viel zu bieten. Ein typischer Siebzigerjahrebau, der noch heute eher nüchtern wirkt. Aber innen bot das Haus modern eingerichtete Büros, viel Platz mit einigen Annehmlichkeiten, mit Fahrstuhl und zusätzlich mit Paternoster. Auch das Werft-Traditionskabinett hatte hier ihren Platz. Bis zur Wende blieben die Verhältnisse so. Nebenan schließt sich übrigens ein viergeschossiger Büroanbau an, der aber weiterhin zur Werft gehört.

Nach 1990 wechselten die Eigentümer der Werft häufig

Nach 1990 wechselten die Werfteigentümer in Stralsund häufig, auch das Produktionsprofil änderte sich. „1997 sind wir hier ausgezogen“, berichtet Dallmer, auf dem Werftgelände wurden neue Büros bereitgestellt. Der Ingenieur hat in seinem Arbeitsleben viele Höhen und Tiefen der Stralsunder Werftgeschichte erlebt und ging Ende 2004 in den Ruhestand. An das sehr kollegiale und entspannte Arbeitsklima, das zur DDR-Zeit auf der Volkswerft herrschte, erinnert er sich gern.

Bis 2002 wurde das Haus genutzt

Eine Nutzung für Verwaltungszwecke folgte noch bis 2002. Nun bleibt das Hochhaus wie eine Erinnerung an eine besondere Ära zurück, an die goldene Zeit des Schiffbaus in Stralsund. Die DDR-typische Architektur ist optisch nichts Besonderes, dabei war es Mitte der Siebzigerjahre ein moderner Bau, der von einem Stahlgerippe getragen wird.

Die Werftgeschichte Die Volkswerft Stralsund wurde 1948 gegründet. Der Schwerpunkt der Werft wurde der Fischereischiffbau. 1979 wurde die Volkswerft Stralsund dem Kombinat Schiffbau Rostock unterstellt. Vorwiegend wurden Trawler hergestellt, zumeist im Auftrag der sowjetischen Hochseefischfangflotte. Im Juni 1990 wurde die Volkswerft in eine GmbH umgewandelt, eine Tochter der Deutschen Maschinen- und Schiffbau AG in Rostock. Nach 1990 spezialisierte sich die Werft zunächst auf den Bau von Containerschiffen und Offshore-Versorgern. 1993 erfolgte die erste Privatisierung der Volkswerft unter Leitung der Bremer-Vulkan-Gruppe. 1998 übernahm der dänische Konzern A. P. Møller-Mærsk die Mehrheitsanteile. 2007 wechselte die Schiffswerft wiederum ihren Besitzer und wurde an die Hegemann-Gruppe verkauft. 2010 entstand die P+S Werften GmbH, in der die Volkswerft Stralsund und die Peenewerft Wolgast miteinander verbunden waren. 2014 erfolgte die Übernahme der Werft durch das russische Unternehmen Nordic Yards. Seit 2016 gehört die Werft zum malaysisch-chinesischen Unternehmen Genting Hong Kong, das Kreuzfahrtschiffe bauen lässt, der Name lautet jetzt MV Werften Stralsund.

Ob es dieses Gebäude auf eine Denkmalliste schaffen wird, die inzwischen auch DDR-Architektur berücksichtigt, ist unklar. Auf dem Dach prangt noch das alte Volkswerft-Logo, allerdings ergänzt um die Buchstaben D und H, eine Erinnerung an die Zeit, als die Hegemann-Gruppe hier der Besitzer war.

Das Hochhaus teilt nun das Schicksal vieler ehemaliger DDR-Betriebe, die nach der Wende ihre eigentliche Bestimmung verloren. Es ist nur eine von vielen ehemals volkseigenen Immobilien, für die es schwer fallen dürfte, eine neue Nutzung zu finden.

Von Thorsten Czarkowski