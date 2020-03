Lotsen in MV: In den nächsten Jahren gehen viele von Bord

Berlin/Rostock.

Bis zum Jahr 2030 werden 325 von derzeit 830 See- und Hafenlotsen in den Ruhestand gehen. So schätzt das Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann ( CDU) in einer Antwort auf eine Parlamentarische Anfrage der Stralsunder Grünen-Abgeordneten Claudia Müller ein. „Die aktuelle Entwicklung ist besorgniserregend“, warnt sie im Gespräch mit der OZ. Die Bundesregierung müsse den Beruf des Seelotsen „zukunftssicher“ gestalten, denn von kompetenten Lotsen hänge die Sicherheit an den deutschen Küsten ab. Und sie verweist auf Reformvorschläge für die Seelotsen-Ausbildung, die zwar seit dem Jahr 2016 auf dem Tisch lägen, aber noch immer nicht umgesetzt worden seien.

Reform Seelotsengesetz soll 2012 kommen

Das Bundesverkehrsministerium teilte der Grünen-Politikerin nun zumindest mit, dass die Reform der Ausbildung – das Seelotsengesetz (SeeLG) sowie drei dazugehörige Verordnungen – „zum 1. November 2021“ in Kraft treten würde. Der Grünen-Abgeordneten dauert das jedoch zu lange. „Ohne Reform laufen wir Gefahr, dass jedes Jahr mehr Seelotsen in Rente gehen als neu eingestellt werden können. Während sich die Zahl der in den Ruhestand gehenden Seelotsen bis 2027 beinahe vervierfacht, bleibt das Nachwuchsproblem weiter ungeklärt. Verkehrsminister Scheuer muss schnell Reformplanungen vorlegen, wie es übrigens auch im Koalitionsvertrag steht“, verlangt Müller.

Lotsenpflicht in der Kadetrinne würde Bedarf erhöhen

Andreas Krüger, Ältermann der Lotsenbrüderschaft Wismar-Rostock-Stralsund, bewertet die Personalsituation im Nordosten hingegen als relativ „entspannt“. Für den Lotsendienst in den Revieren von Mukran/ Sassnitz-Stralsund bis Wismar gebe es eine „hohe Bewerberzahl“. Auch wenn in den nächsten zehn Jahren etwa 16 der bislang 34 Lotsen der Brüderschaft in den Ruhestand gehen werden, befürchtet Krüger keinen Lotsenmangel in diesen Revieren. Andere Brüderschaften, etwa an der Nordsee, hätten jedoch größere Probleme. Allerdings würden auch im Nordosten mehr Lotsen benötigt, sollte es zu der seit Jahren geforderten Lotspflicht in der vielbefahrenen Kadetrinne kommen. Doch weil sich der Ostsee-Anrainer Russland bislang gegen eine solche Pflicht wehrt, dürfte es eher nicht dazu kommen, meinte Krüger. In der Praxis jedoch würde bereits heute „ein hoher Prozentsatz“ von besonders großen Schiffen mit entsprechendem Tiefgang und großer Ladung den Dienst von Lotsen in der Kadetrinne in Anspruch nehmen, wie das auch die internationale Seeschifffahrts-Organisation empfohlen habe.

Hohes Niveau deutscher Lotsen erhalten

Mit Blick auf die anstehende Reform der Lotsenausbildung warnt unterdessen Uwe Jepsen, Geschäftsführer des Bundesverbandes der See- und Hafenlotsen (BSHL), davor, die mehrjährige seemännische Erfahrung, entweder als Kapitän oder als 1. Offizier, geringer zu bewerten. Das hohe Ausbildungsniveau deutscher Lotsen müsse unbedingt erhalten bleiben. Er verweist dabei auf das schlechte Beispiel Japans, wo Bewerber mit wenig seemännischer Erfahrung nach kurzer Ausbildung Lotsen wurden. Nach mehreren Schiffshavarien kehrte man in Fernost jedoch zum bewährten System zurück. Jepsen kritisiert, die Voraussetzungen für die geplante neue Ausbildung deutscher Lotsen lägen unter dem chinesischen und japanischen Ausbildungsniveau und deutlich unter den durchschnittlichen europäischen Anforderungen für Lotsen. Dabei sei das deutsche Lotswesen für viele Länder bislang beispielhaft. „Sicherheit und Qualität muss erhalten bleiben, nicht nur auf dem Papier“, fordert Jepsen.

Warten auf Reform der Lotsen-Ausbildung

Ältermann Krüger erwartet nun gespannt die Reform der Lotsen-Ausbildung. Auch ihm ist die mehrjährige seemännische Praxis weiterhin wichtig für den verantwortungsvollen Beruf. Er selbst hat als Offizier auf Schiffen der Deutschen Seereederei (DSR) begonnen. Ab dem Jahr 2000 fuhr der Warnemünder dann unter anderem als Kapitän auf Containerschiffen.

