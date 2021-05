Rostock/ Schwerin

„Glück“ – so heißt der Nachfolger von Lottes Debütalbum „Querfeldein“. Und glücklich dürften ihre Fans auch über diese Nachricht sein: Die Sängerin kommt diesen Sommer für ein Konzert nach Mecklenburg Vorpommern.

Am 15. August wird Lotte ein Open Air in der Landeshauptstadt spielen, teilt die Veranstaltungsagentur Kulturbotschafter Events mit. Die Kulisse für das Konzert kann sich sehen lassen: Es soll im Schweriner Schloss stattfinden.

Vor Lotto spielt ein Musiker in Schwerin auf, der seine Fans mit Songs und Geschichten begeistert: Liedermacher Funny van Dannen macht auf seiner „Tour ohne Namen“ am 13. August Station in Schwerin. Einen Tag später, am 14. August, entert der gebürtige Holländer Rostocks Stadthafen: Im Zelt des Circus’ Fantasia spielt er ein Live-Konzert.

Die Manage bietet auch Dota eine Bühne: Nachdem die Berliner Band um Sängerin Dota Kehr am 14. August im Schweriner Schloss aufgetreten ist, wird sie am 15. August in Rostock das Zirkuszelt bespielen.

Tickets für alle Konzerte gibt es ab sofort online auf www.kulturbotschafter-events.de.

Von Antje Bernstein