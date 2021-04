Lubmin

Die ursprünglich für das Gas aus der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 konzipierte Festlandleitung Eugal ist einsatzbereit. Nach gut zweieineinhalb Jahren Bauzeit ist auch der zweite Strang der Europäischen Gas-Anbindungsleitung mit der Verdichterstation fertiggestellt. Die Eugal sei eine wichtige Komponente für die europäische Energieversorgung, sagte Gascade-Geschäftsführer Christoph von dem Bussche am Donnerstag. Mit 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr entspricht ihr Leitungsvolumen exakt der Transportkapazität der Nord Stream 2. Der Leitungsbetreiber, die Gascade GmbH aus Kassel, hatte bereits Ende 2019 den ersten Eugal-Strang fertig.

Bislang kein Gas von der Nord Stream 2

Wegen der US-Sanktionsdrohungen ist die Fertigstellung der Nord Stream 2 allerdings unsicher. Die Gazprom-Tochter hatte Anfang Februar damit begonnen, mit russischen Verlegeschiffen die noch bestehende Pipelinelücke in den dänischen Ostseegewässern zu schließen.

Erster Eugal-Strang gut ausgelastet

Der erste Strang der Eugal wird auch ohne das Gas aus Nord Stream 2 genutzt. Im vergangenen Jahr flossen über den ersten Strang rund 18 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus der Ferngasleitung NEL aus Niedersachsen über Lubmin nach Süden, wie ein Sprecher sagte. Auch für den zweiten Strang würden die Kapazitäten nun dem Markt zur Verfügung gestellt. Die voll regulierte Eugal-Pipeline ist eingebettet ins deutsche und europäische Erdgasnetz. Sie ist neben der NEL auch an die Ferngasleitungen FGL306 und Jagal angebunden und soll damit den flexiblen Erdgastransport in alle Richtungen ermöglichen. Die etwa drei Milliarden Euro teure Eugal verläuft auf einer Länge von rund 480 Kilometern von Lubmin an der Ostsee bis Deutschneudorf an der deutsch-tschechischen Grenze.

Von Martina Rathke