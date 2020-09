Lubmin

Es wird eng auf der Landesstraße 262 im Bereich Lubmin. Zwischen dem knotenpunkt „Am Teufelstein“ und der Kreisstraße 23/Ortseinfahrt Lubmin wird die Fahrbahn erneuert. Am Montag, den 28. September, beginnen die Bauarbeiten auf einer Länge von 620 Metern, der Knoten „Am Teufelstein“ ist in der Baumaßnahme enthalten.

Die Bauarbeiten dauern bis zum 30. Oktober an und werden unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn und mit Ampelregelung durchgeführt. Eine knappe Woche lang, in der Zeit vom 30. September bis zum 5. Oktober, muss die Landesstraße 262 allerdings für Fräsarbeiten und den Asphalteinbau vollgesperrt werden. Eine Umleitung von Brünzow über Wusterhusen über die Kreisstraßen K 22 und K 23 bis nach Lubmin und umgekehrt wird ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger werden an der Baustelle sicher entlang geführt.

ÖPNV nicht beeinträchtigt von Baumaßnahme

Laut Aussage des Straßenbauamtes Neustrelitz wird die Fahrbahn nach dem Abfräsen der oberen Schicht durch den Einbau von Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht auf der gesamten Breite erneuert. Zudem werden die Bankette im Baubereich angeglichen und vorhandene Leitpfosten neu gesetzt. Die jetzt vorhandenen Schutzplanken und Verkehrszeichen werden nach Ende der Baumaßnahme wieder montiert und aufgestellt, ebenso wird eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Wegen diverser Abhängigkeiten der Bauarbeiten, unter anderem vom Wetter, kann es im Bauablauf zu Verschiebungen kommen. Der öffentliche Personennahverkehr wird von der Baumaßnahme nicht beeinträchtigt.

Die Baukosten betragen 170 000 Euro und werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern getragen. Bauausführende Firma ist die ASA-Bau GmbH aus Greifswald. Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden für diese erforderliche Erneuerungsmaßnahme um Verständnis gebeten.

Von Cornelia Meerkatz