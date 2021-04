Lubmin: Grünes Licht für Weiterbau der Ostseepipeline Nord Stream 2

Lubmin

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 darf die umstrittene Ostseepipeline nun auch in deutschen Gewässern weiterbauen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wies die im Januar eingereichten Widersprüche von Umweltverbänden gegen einen Weiterbau in den Wintermonaten zurück. Nach Auswertung der vorgetragenen Bedenken und erneuter Prüfung stelle sich die erteilte Genehmigung weiterhin als rechtmäßig dar, teilte das BSH am Donnerstag mit. Es seien keine erheblichen Auswirkungen auf die Meeresumwelt oder die Schutzziele des Vogelschutzgebietes Pommersche Bucht bei einer Verlegung mittels eines ankerpositionierten Schiffs in diesem genehmigten Zeitraum zu erwarten, sagte BSH-Präsidentin Karin Kammann-Klippstein.

Umweltverbände könnten noch klagen

Der Nabu und die Deutsche Umwelthilfe hatten Widerspruch gegen die Genehmigung eingelegt, weil sie negative Folgen auf die in diesem Gebiet im Winter rastenden Vögel sowie eine Zerstörung des Meeresbodens durch den Einsatz ankerpositionierter Schiffe befürchteten. Mit einem Gang vor das Verwaltungsgericht Hamburg könnten die Verbände die Genehmigung nun erneut außer Kraft setzen. Ohne die Genehmigung dürfte die Projektgesellschaft mit den Schiffen, die ihr derzeit zur Verfügung stehen, erst ab Ende Mai in deutschen Gewässern Rohre verlegen.

Nord Stream 2 konzentriert sich auf Weiterbau vor Dänemark

Wann die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 den Weiterbau in den deutschen Gewässern fortsetzt, ist offen. Dort fehlen noch jeweils 14 Kilometer der als Doppelstrang konzipierten Leitung (insgesamt 28 Kilometer), wie ein Sprecher von Nord Stream 2 sagte. In den dänischen Gewässern müssen noch insgesamt 93 Kilometer verlegt werden. Dort hatte Nord Stream 2 trotz der US-Sanktionsdrohungen Anfang Februar mit dem Verlegeschiff „Fortuna“ mit dem Lückenschluss begonnen. Um die Arbeiten zu beschleunigen, will Nord Stream 2 zudem auch das Verlegeschiff „Akademik Tschersky“ einsetzen. Von den 2460 Kilometern sind mit 2339 Kilometern etwa 95 Prozent der Ostseepipeline verlegt. Die Leitungen soll künftig 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern.

Von Martina Rathke