Lubmin

Möglichst unter dem Radar der Öffentlichkeit: Nur wenige Informationen dringen derzeit über den Bau der umstrittenen Ostseepipeline nach außen. Unter dem Druck drohender US-Sanktionen und dem zunehmenden politischen Widerstand innerhalb der EU versucht die Gazprom-Tochter Nord Stream 2, die klaffende Lücke in der Erdgaspipeline möglichst geräuschlos und schnell zu schließen.

Anlandestation seit 2019 fertig

In die Strategie, wenig Aufmerksamkeit zu erregen, platzte am Donnerstag der Besuch von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und des russischen Botschafters Sergej Netschajew an der Pipeline-Anlandestation in Lubmin. Zu sehen ist hier eigentlich nichts Neues. Die gigantische Industrieanlage aus einem Bündel von Rohren, Ventilen und Steuerelementen am Greifswalder Bodden ist seit Ende 2019 fertig, pünktlich zum ursprünglich geplanten Bauende der Nord Stream 2. Die Initiative für den Besuch sei vom russischen Botschafter ausgegangen, hieß es aus der Schweriner Staatskanzlei.

Druck der USA ist „unangemessen“

Sieben russische Journalistenteams richten ihre Kameras auf den Diplomaten, der nach seinem Rundgang über die Anlandestation auch prompt zunächst die Fragen auf Russisch beantwortet und damit klarstellt, wohin sich seine Botschaften vorrangig richten. Zuvor hatte Netschajew gegenüber der OZ betont: „Wir sind sicher, dass die Pipeline in diesem Jahr fertiggestellt wird.“ Den Druck, den die USA auf das Projekt ausübe, halte er für unangemessen. „Weniger Politik, mehr Gas – die Verbraucher werden das hoch schätzen.“

MV steht hinter dem Projekt

In dieser Frage ist sich der Botschafter mit Schwesig einig. „Die Landesregierung steht hinter Nord Stream 2“, betont sie. Die Pipeline müsse zu Ende gebaut werden, die amerikanischen Sanktionen gegen Unternehmen lehne sie ab, das Projekt sei rechtsstaatlich genehmigt. Bekannte Positionen.

Schwesig zu Baerbock: „Konfrontationskurs gefährlich“

Scharfe Kritik übt die Regierungschefin dann allerdings an der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die wegen der Spannungen mit Russland – insbesondere wegen der Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny – die Einstellung der Bauarbeiten fordert. „Ich halte den Konfrontationskurs von Annalena Baerbock gegenüber Russland für gefährlich“, so Schwesig. Deutschland und Russland müssten im Dialog bleiben, mit guten gemeinsamen Projekten, aber auch mit kritischen Themen. Auf Nachfrage sagt Schwesig, sie habe das Thema Nawalny in den Gesprächen mit Netschajew angesprochen. Aber vor allem sei es um das Verbindende gegangen. Einen Teil des Gesprächs nahm die Vorbereitung des Russlandtages ein, der am 2. Juni digital stattfinden soll.

Bautempo wird angezogen

Das Unternehmen Nord Stream 2, auf dessen Betriebsgelände die deutsch-russische Partnerschaft so demonstrativ unterstrichen wird, hält sich bis auf wenige knappe Fakten zum Baufortschritt (95 Prozent der Pipeline verlegt, 28 Kilometer fehlen in den deutschen, 93 Kilometer fehlen in dänischen Gewässern) weitgehend bedeckt. Auch über das Schiffsortungssystem Marinetraffic ist zu sehen, dass neben dem russischen Verlegeschiff „Fortuna“ inzwischen auch die umgerüstete „Akademik Tscherski“ vor der dänischen Insel Bornholm Rohre auf dem Boden der Ostsee versenkt. Das Signal: Das Bautempo wird angezogen.

„Wenn man Verträge unterschreibt, muss man sie einhalten“

Katrin Gad: „Wenn man Verträge unterschreibt, dann muss man sie auch einhalten.“ Quelle: Stefan Sauer

In Lubmin stehen die Einwohner hinter Nord Stream 2. „Wenn man Verträge unterschreibt, dann muss man sie auch einhalten“, sagt Eiscafé-Betreiberin Katrin Gad. Auch für Bürgermeister Axel Vogt (parteilos) steht außer Frage, dass die Arbeiten zu Ende gebracht werden. „Nord Stream 2 ist ein rechtsstaatlich genehmigtes Projekt in Deutschland und Europa. Darauf muss sich ein Investor verlassen dürfen.“ Wenn man das Ganze politisch totmachte und sich auf das Gebaren der Amerikaner einließe, dann machten sich Deutschland und die EU erpressbar.

Umweltverband klagt vor Gericht gegen Nord Stream 2

Derzeit darf Nord Stream 2 nur in dänischen Gewässern Stahlrohre versenken. Den Weiterbau in den deutschen Gewässern während der Wintermonate hat die Deutsche Umwelthilfe juristisch mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Hamburg gestoppt. Doch diese Klage ist spätestens ab Ende Mai wirkungslos. Dann greift die Ursprungsgenehmigung, die Nord Stream 2 die Vollendung der letzten 28 Kilometer gewährt. Ein Nord-Stream-2-Sprecher sagte: „Unser Ansinnen ist es, die Pipeline so schnell wie möglich fertigzustellen.“

Von Martina Rathke