Lubmins Bürgermeister Vogt verlässt CDU: Das sind die Gründe des einstigen Hoffnungsträgers

Lubmin

Die CDU in Vorpommern-Greifswald hat ein prominentes Mitglied verloren. Der Bürgermeister des Seebades Lubmin, Axel Vogt (54), ist aus der Christlich Demokratischen Union ausgetreten – bereits Anfang März, wie er jetzt der OZ bestätigte. Er arbeitet künftig als parteiloser Bürgermeister weiter.

Die Gründe für seinen Austritt hätten nichts mit den Akteuren in seiner Gemeinde oder im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu tun. „Ich habe dort nach wie vor ein gutes Verhältnis zu den CDU-Mitgliedern und werde weiter mit ihnen kooperativ zusammenarbeiten“, betont Axel Vogt, der sich selbst als wertkonservativer Mensch sieht. Auch die Maskenaffäre in der CDU sei keineswegs der Grund seines Austritts gewesen, „denn als die Geschichte hochploppte, war ich schon kein CDU-Mitglied mehr. Ich habe meinen Austrittsantrag am 3. März gestellt“, so der Lubminer.

Unzufrieden mit der Bundes- und Landesebene

Er sei unzufrieden mit der Berufspolitik auf Bundes- und Landesebene, so dass er nicht mehr zu einer Partei gehören wollte, die dafür Regierungsverantwortung trägt. „Und diese Unzufriedenheit bezieht sich auf alle Bereiche meines Lebens – das Private, das Berufliche und das Ehrenamt. Ich bin mit getroffenen Entscheidungen nicht einverstanden als Bürger, als Bürgermeister und auch nicht als Rechtsanwalt.“ Der Entschluss sei daher nicht innerhalb kurzer Zeit gereift, sondern über die Jahre gekommen.

Gerichtstrukturreform hat nichts gebracht

Axel Vogt nennt als ein Beispiel die politische Entscheidung zur Gerichtsstrukturreform aus dem Jahr 2013. Mit dem Ergebnis hadert er noch heute, denn es habe null Vorteil gebracht – nicht für die Gerichte, nicht für den Staat, der die Kosten zu tragen hatte und schon gar nicht für die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger. „Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte waren vielfach von Anfang an dagegen. Um einen Gerichtstermin wahrzunehmen, müssen oftmals hunderte Kilometer zurückgelegt werden. Und die bezifferbaren tatsächlichen Kosten für Umzüge und die Um- bzw. Neubauten der Gerichte sind niemals öffentlich belegt worden“, erklärt Vogt.

Das Justizministerium in MV liege aber seit Jahren in der Verantwortung des Koalitionspartners CDU. Jeder, der halbwegs klar denken könne, wisse, dass dort, wo sich der Staat aus der Fläche zurückzieht, Unzufriedenheit und ein Rechtsruck entstehen.

Vogt: Land lässt Kommunen allein

Heftige Kritik übt der ehrenamtliche Bürgermeister des Seebades Lubmin auch an der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und an der Abschaffung der Kitakosten für Eltern. „Das Land MV lässt die Kommunen mit der Finanzierung dieser Aufgaben allein. Es hat so großen Widerstand durch den Landkreistag und den Städte- und Gemeindetag gegeben, aber in der Schweriner Regierung wurden alle Argumente mit einer laxen Handbewegung abgetan – auch von den Regierungsvertretern der CDU. Das muss ich nicht mehr haben“, erklärt Vogt.

Nach seinen Worten leide die Investkraft der Gemeinden durch diese Entscheidungen, denn die Kompensation der Kosten durch das Land decke nicht die tatsächlichen Kosten. Natürlich müssten Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. „Aber doch nicht so, dass wegen der völlig unzureichenden Kompensation der Beitragsausfälle andere Vorhaben in einer Gemeinde nicht mehr umgesetzt werden können.“

Unzufrieden mit dem Kifög-Gesetz

Das Kifög berge in seinen Augen noch viel größeren Sprengstoff. Als Vater dreier Kinder wisse er, dass sich Familien freuen, wenn sie keine Kitagebühren bezahlen müssen. „Aber Mecklenburg-Vorpommern schafft Beitragsfreiheit auf Kosten der Kommunen. Denn ab 2022, also nächstes Jahr, zahlen die Gemeinden prozentual den fehlenden Ausgleich, der nicht beziffert wird. Man muss sich nichts vormachen: Das wird immer mehr werden, denn die Kosten im Kitabereich steigen – schon allein deshalb, weil Kita-Personal sehr wohl ein Recht auf vernünftige Bezahlung und damit Lohnsteigerungen hat“, erläutert Vogt. Dass die CDU in der Landesregierung diese SPD-Idee mittrage, sei für ihn unverantwortlich.

Lubmin hat gute Steuereinnahmen

Ein weiteres Aufreger-Thema für Vogt ist das Finanzausgleichsgesetz, wo er gerade kleine Kommunen deutlich benachteiligt sieht. „Natürlich höre ich jetzt andere Politiker sagen, dass sich Lubmin wohl nicht beklagen kann. Das stimmt. Lubmin hat gute Steuereinnahmen durch das Gewerbegebiet, sodass wir sogar ans Land zahlen. Aber ich kann nicht nur meine Suppenschüssel betrachten. Wenn ich mich da im Amt Lubmin umschaue, gibt es genug Kommunen, die mit der jetzigen Regelung nie ausfinanziert sein werden“, meint der Kommunalpolitiker Vogt, der seit zwölf Jahren die Geschicke der Gemeinde Lubmin leitet.

Digitalisierung für ihn „eine Katastrophe“

Kritikwürdig ist nach seiner Aussage auch die Digitalisierung im Land, vor allem was den Bildungsbereich anbelange. „Die digitalen Angebote in der Schule sind eine Katastrophe. Wir schreiben 2021 und pro Klasse gibt es drei oder vier Tablets. Homeschooling funktioniert nicht, weil es einerseits nicht flächendeckend Internet gibt und andererseits Familien mit mehreren Kindern nicht das Geld haben, alle Kinder mit entsprechender Technik auszustatten. Das muss doch die Schule leisten können. Alles andere ist völlig inakzeptabel. Da hatte ich ja in meiner Sprachschule, die ich in der DDR besucht habe, mehr. In so einem Sprachkabinett gab es für jeden Schüler einen entsprechend ausgerüsteten Arbeitsplatz“, schildert er.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

CDU im Kreis bedauert Austritt

Der Kreisvorsitzende der CDU, Franz-Robert Liskow, bedauert den Austritt des Lubminer Bürgermeisters aus der Partei, akzeptiert aber die Entscheidung. Auch Vogt sagt, dass man nicht im Bösen auseinander gegangen sei. Es seien eben viele politische Entscheidungen gewesen, die ihn letztlich bewogen haben, das Parteibuch abzugeben. Er wiederholt aber noch einmal, dass er mit den Akteuren vor Ort weiter zusammenarbeite. „In der Gemeinde haben wir sowieso keine Parteipolitik gemacht, sondern hatten immer die Entscheidung in der Sache im Blick“, so Axel Vogt. Das solle auch künftig so bleiben.

Unterstützung für CDU-Landtagskandidat Weigler

Auch aus diesem Grund begrüßt Axel Vogt die Kandidatur von Wolgasts CDU-Bürgermeister Stefan Weigler für den Landtag. „Das ist ein sehr bodenständiger und umsichtiger Kommunalpolitiker. Durch seine Arbeit im Städte- und Gemeindetag MV hat er sehr gute Kenntnisse von den Sorgen, mit denen sich Kommunen heutzutage herumplagen“, sagt er und sichert Weigler seine Unterstützung zu.

Von Cornelia Meerkatz