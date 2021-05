Rostock

Nutzlos. Die Luca-App, immer wieder zur Kontakt-Nachverfolgung von Corona-Infizierten gepriesen, wird in den Gesundheitsämtern entlang der Küste bislang so gut wie nicht genutzt. Das ergab eine Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG bei Kreisen und kreisfreien Städten.

Es habe noch keine Abfragen zur Kontaktermittlung per Luca-App ergeben, heißt es zum Beispiel aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg (NWM). Dies sei auch im derzeitigen Lockdown begründet. Denn: Es gebe nur „wenig Orte, an denen die App zur Zeit zum Einsatz kommen kann”, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben.

Landkreise Rostock und Vorpommern-Rügen: Bislang kein Fall

Kein Einzelfall: Auch im Landkreis Rostock ist der Nutzen der App bislang gleich Null: Es lägen „keine praktischen Erfahrungen mit einer Meldung über die Luca-App vor”, informiert Sprecher Michael Fengler. Ebenso im Kreis Vorpommern-Rügen: Die App wurde noch nicht zur Kontaktpersonennachverfolgung eingesetzt, informiert Stefanie Skock, Referentin des Landrats.

Kreise zurückhaltend: App spielt keine Rolle

Und auch in anderen Kreisen ist man zurückhaltend: Die Luca-App spiele „eine untergeordnete Rolle” bei der Kontaktverfolgung, erklärt zum Beispiel Anke Radlof aus der Presseabteilung des Kreises Vorpommern-Greifswald. Der wichtigste Grund: Von den bislang teilnehmenden Locations seien „nicht alle als Kontaktort relevant”, betont Radlof.

Im Klartext: In weitläufigen Gebäuden wie zum Beispiel Baumärkten oder Kaufhäusern ist die Luca-App bislang nutzlos. Denn die App kann lediglich dokumentieren, welche Personen sich zeitgleich in einem Gebäude bzw. Raum aufhielten. Ob die Personen jedoch wirklich engeren Kontakt hatten und wie lange dieser dauerte, bleibt völlig unklar.

Und genau deshalb nutzen eventuelle Kontaktdaten den Gesundheitsämtern bislang nichts. Relevante Orte wären eher Restaurants, die aber sind derzeit geschlossen, erklären Kreissprecherin Radlof und Tilla Steinbach vom Büro des Landrates Mecklenburgische Seenplatte übereinstimmend.

Einfach per QR-Code registrieren

Hintergrund: Über die Luca-App können sich die Nutzer beispielsweise im Einzelhandel, bei ihrer Arbeitsstelle, in Ämtern oder – wenn wieder möglich – bei Veranstaltungen anmelden, indem sie einen QR-Code mit dem Smartphone einscannen. Beim Verlassen checken sie wieder aus.

Sollte zur gleichen Zeit eine corona-infizierte Person in der Nähe gewesen sein, werden diese Informationen nach entsprechender Freigabe datenschutzkonform an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt. Dieses könnte dann – soweit die Theorie – die gefährdeten Besucher über die App schnell ermitteln.

App soll Namenslisten überflüssig machen

Das System soll das Führen von Namenslisten auf Papier überflüssig machen. Die Nutzung der App ist freiwillig. Die Landesregierung in Schwerin hat Luca als zentrale Lösung zur Kontaktnachverfolgung favorisiert. Letztlich müssten zum Beispiel Einzelhändler die Dokumentationspflicht erfüllen, dafür empfehle die Regierung „dringend“ die Nutzung von Luca, so das Schweriner Infrastrukturministerium.

Landesregierung setzt auf Luca

Luca sei „deutlich komfortabler als zum Beispiel Papierlisten“, verteidigt das Ministerium von Christian Pegel (SPD) die App. Und betont: „Egal, welches Kontaktnachverfolgungssystem ein ’Gastgeber’, also zum Beispiel ein Baumarktbetreiber wählt – er muss dieses so in sein Hygienekonzept integrieren, dass es sinnvolle Ergebnisse liefert“.

Heißt: Der Baumarkt muss kleine Bereiche definieren und mit jeweils unterschiedlichen QR-Codes versehen, so dass Kunden jeweils in einzelnen Abteilungen neu einchecken – im Gartenbedarf, bei Werkzeugen, beim Baumaterial, an der Kasse.

Erst bei mehreren unabhängigen Infektionen sinnvoll

Ein Datenabruf in größeren Bereichen sollte „erst bei mehreren unabhängigen Infektionen als Frühwarnsystem genutzt werden“, so das Infrastrukturministerium. Das heißt, sobald das Gesundheitsamt erfährt, dass sich mehrere positiv Getestete zu gleicher Zeit am gleichen Ort aufgehalten haben, sollte das Amt die Daten der entsprechenden Location anfordern.

Denn: „Mehrere unabhängige Infektionen im Baumarkt, im Zoo oder bei einer Veranstaltung deuten auf einen Fehler im Hygienekonzept hin – dann sind ein Datenabruf sowie eine Warnung sinnvoll.“

Alle Gesundheitsämter in MV angeschlossen

Die Landesregierung hatte die App, für die unter anderem Smudo von den „Fantastischen Vier“ geworben hatte, für den Nordosten eingekauft. Alle acht Gesundheitsämter in MV sind angeschlossen.

Macher weisen Kritik an Sicherheit zurück

Derweil haben Macher der Luca-App massive Kritik von Sicherheitsexperten an der Anwendung zur Corona-Kontaktnachverfolgung zurückgewiesen. Das Luca-System sei sicher und transparent und werde auch niemanden aufgezwungen, sagte Patrick Hennig, Geschäftsführer der Culture4Life GmbH, die das Luca-System betreibt.

Experten: Sicherheitsrisiko höher als Nutzen

In einer gemeinsamen Stellungnahme hatten 70 deutsche Sicherheitsexperten kritisiert, dass die mit dem Luca-System verbundenen Risiken viel höher seien als der zu erwartende Nutzen. Luca erfasse in großem Umfang Bewegungs- und Kontaktdaten, die zentralisiert bei einem Privatunternehmen gesammelt und gespeichert werden.

„Eine solche umfassende Datensammlung an einer zentralen Stelle birgt massives Missbrauchspotenzial und das Risiko von gravierenden Datenleaks“, schreiben die Experten von zahlreichen deutschen Hochschulen.

Von Thomas Luczak