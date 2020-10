Ludwigslust: Dutzende Grundschüler werden nach Corona-Fall getestet

Ludwigslust

Nach der Corona-Infektion einer Lehrerin werden 65 Schüler einer Grundschule in Ludwigslust an diesem Donnerstag getestet. Das teilte der Landkreis Ludwigslust-Parchim am Mittwoch mit.

Lesen Sie auch: Corona-Verdacht – was nun? So sollten Betroffene in MV vorgehen

Anzeige

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren

Positiver Test bei Lehrerin

Die Ergebnisse würden am Freitag erwartet. Die Musiklehrerin hatte am Montag drei Lerngruppen unterrichtet. Die Kinder waren am Dienstag in Quarantäne geschickt worden. Auch zwei Mitarbeiter der Schule, die mit der Lehrerin Kontakt hatten, befinden sich in Quarantäne.

Von dpa