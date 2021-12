Berlin/Parchim

Vor der zweiten Sitzung des Corona-Expertengremiums der Bundesregierung fordert der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), mehr Verlässlichkeit in der Corona-Politik. „Wir brauchen jetzt ein Grundgerüst für die nächsten sechs Monate der Pandemiebekämpfung. Daran müssen wir uns entlanghangeln“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Was wir nicht brauchen, sind Schockwellen aus Berlin. Jens Spahn hat Biontech rationiert, Karl Lauterbach spricht jetzt öffentlich davon, dass zu wenig Impfstoff für den Januar da sein könnte.“

All das verstärkt den Missmut bei den Bürgerinnen und Bürgern, kritisiert der Landrat. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort müssen mit den Folgen klarkommen, mit den langen Schlangen, mit der Unsicherheit, müssen alles erklären. Was die Bürgerinnen und Bürger am meisten stört, ist die Unsicherheit. Sie wissen nicht mehr, was aktuell gilt, weil sich alles viel zu kurzfristig ändert.“

Sternberg ist einzige Nicht-Mediziner im Expertengremium

Sternberg ist der einzige Nicht-Mediziner im neuen Expertengremium. Mit Johannes Nießen, dem Leiters des Gesundheitsamts Köln, vertritt Sternberg die kommunale Ebene – „er kommt aus einem Ballungsraum und denkt in Stadtteilen, ich vertrete einen großen, dünn besiedelten Landkreis und denke in Ämtern und Kleinstädten. Die Empfehlungen der Experten haben Auswirkungen auf beide“, erläutert er.

„Unsere Rolle ist aus meiner Sicht, zurückzuspiegeln, was ein bestimmtes Vorgehen genau bedeutet, und zu warnen, welche zusätzlichen Aufgaben die kommunale Familie nicht leisten kann.“ Alleine ist er bei dieser Aufgabe nicht: Er erhält Unterstützung vom Deutschen Landkreistag und stimmt sich zudem mit den Landräten und Oberbürgermeistern in Mecklenburg-Vorpommern ab.

Thema der Sitzung am Freitag: Corona-Variante Omikron

Das Expertengremium tritt am Freitag zu seiner zweiten Sitzung zusammen. „Am Freitag sind in erster Linie die Wissenschaftler gefragt, die den direkten Zugang zu den Daten über die Ausbreitung der Omikron-Variante aus Großbritannien und Südafrika haben“, erläutert Sternberg. Noch vor Weihnachten soll eine Strategie des Umgangs mit der neuen Mutation erarbeitet werden.

Die Impfkampagne im Kreis läuft derweil trotz logistischer Schwierigkeiten auf Hochtouren. Ludwigslust-Parchim setzt dabei auf mobile Impfteams und einen festen Rhythmus: „Das Impfen muss ein Gesicht haben, damit können wir Ängste abbauen“, glaubt Sternberg. „Eine Ärztin, eine Schwester, ein Verwaltungsmitarbeiter, ein mobiles Impfteam, das alle 14 Tage in einem Ort vorbeikommt und ohne vorige Terminvergabe impft. So machen wir es zurzeit, wir impfen in den Feuerwehren, in den Dorfgemeinschaftshäusern. Das ist ein niedrigschwelliges Angebot, das funktioniert.“ So kommt der Landkreis mit 211 000 Einwohnerinnen und Einwohnern zurzeit auf etwa 6000 Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen pro Woche.

Von Jan Sternberg