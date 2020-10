Pastow

Schon als kleiner Junge hat Jens Düwel Dinge erfunden, die die Welt verbessern sollen. Als Zehnjähriger gewann der Ludwigsluster beim DDR-Jugendwettbewerb „Messe der Meister von Morgen“ den Kreisausscheid. Seine Ampelschaltung, von der er ein Modell gebastelt hatte, sollte Autofahrern lange Wartezeiten vor einer Bahnschranke ersparen. Trotz dieses frühen Erfolgs wurde aus ihm kein Mecklenburger Elon Musk, sondern ein bodenständiger Malermeister, der den väterlichen Betrieb übernahm. Erfinder blieb er aber dennoch.

2015 bekam Düwel den Bayerischen Staatspreis für eine Spachtelmasse, mit der sich Häuser vor Funkstrahlen abschirmen lassen. Seine neue Erfindung soll die Welt des Heizens revolutionieren: eine Heizung, die mit Strom betrieben wird und die sich wie eine einfache Dämmplatte an die Wand montieren lässt.

Anzeige

Rostocker Geldgeber

Damit die Sache auch wirtschaftlich ein Erfolg wird, holte sich der Malermeister potente Investoren ins Boot: Die drei Rostocker Unternehmer Jörg Sinnig, Andreas Müller und Torsten Gebert wollen dem mittlerweile patentierten Produkt namens „Ambiena Heat Wall“ zum Durchbruch verhelfen. „Smart Grey Technologies“ heißt ihr gemeinsames Start-up.

Am Mittwoch hatte Sinnig zum „Kick-Off-Day“ in sein Haus nach Pastow ( Landkreis Rostock) eingeladen, sozusagen Tag eins der geplanten Markteroberung. Der Gründer und ehemalige Besitzer der SIV AG, des größten IT-Unternehmens aus MV, stellte Düwels Heizung zuerst den Medien vor, anschließend erwarteten er und seine Mit-Investoren Vertreter von Stadtwerken, Wohnungsunternehmen, Handwerksbetrieben und der Politik.

Wartung und Reparaturen entfallen

„Wir glauben, dass die Nutzung von Strom zum Heizen eine große Zukunft hat“, sagt Sinnig. Äußerlich macht das Produkt wenig her: eine mehr als zwei Meter hohe Platte, ungefähr zehn Zentimeter dick. Aber die habe es in sich. Über das Handy lasse sich das System so exakt einstellen wie kein anderes. Innerhalb von zehn Minuten lasse sich eine warme Kuschelecke in einem großen Raum wohlig aufheizen und genauso schnell wieder abkühlen.

Um die Platten zu verlegen und anzuschließen, sei kein Installateur nötig. Man kann sie überstreichen und Löcher in sie hineinbohren, ohne dass die Anlage Schaden nimmt. Regelmäßige Wartung oder Reparaturen wie bei einer herkömmlichen Anlage sollen überflüssig sein, versprechen die Unternehmer. Weil das System mit 24 Volt läuft, lässt es sich direkt an eine Fotovoltaikanlage anschließen.

Hauchdünne Heizschicht

Die Stromrechnung soll etwa den Betriebskosten konventioneller Heizungssysteme entsprechen, die Anschaffungskosten ließen sich dagegen nur schwer vergleichen. Eine Platte kostet laut Torsten Gebert „unter 200 Euro“. Weil sie größtenteils aus Dämmmaterial besteht, sei sie insbesondere für die Altbausanierung interessant, so Erfinder Düwel. Die Wärme wird von einer hauchdünnen Schicht erzeugt, die Düwel in seinem Ludwigsluster Betrieb mit einer drei Meter langen Offset-Druckmaschine auf die Platten druckt. Die Emulsion auf Wasserbasis ist das eigentliche Geheimnis. Ein Bestandteil ist Grafit – was sonst noch drinsteckt, verrät Düwel nicht. „Betriebsgeheimnis.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wandfarben, an die sich Strom anlegen lässt und die dann warm werden, gebe es bereits, erklärt der Handwerksmeister. Praktisch hätten die sich aber wenig durchgesetzt, weil die Verarbeitung sehr anspruchsvoll sei. Die industriell hergestellten Wärmeplatten des Rostocker/Ludwigsluster Gemeinschaftsunternehmens machten es Anwendern dagegen einfach, versprechen die Macher. Selbst Laien sollen sie installieren können.

8000 Platten im Monat

Sechs Mitarbeiter sind in Ludwigslust für die Produktion zuständig. Bis zu 8000 Platten im Monat können sie herstellen. „Das ist nicht die Welt, aber es reicht, um in den Markt reinzukommen“, sagt Sinnig unbescheiden. Erstes Vorzeigeobjekt mit der neuen Wunder-Heizung ist die 60-Quadratmeter-Wohnung eines Rentners in Ludwigslust. Der Mann sei zufrieden, sagt Düwel, auch wenn er bisher kaum heizen musste. Der Bewohner der Wohnung unter ihm dreht seine Heizung dermaßen auf, dass es für beide reicht.

Von Gerald Kleine Wördemann