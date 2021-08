Lübz

Seit 1877 wird in Lübz (Ludwigslust-Parchim) Bier gebraut. Die Mecklenburgische Brauerei Lübz ist eine der größten Brauereien im Land und mit rund 200 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region. 2018 übernahm Bastian Pochstein die Geschäftsführung der Brauerei.

Im OZ-Interview erzählt er, wie die Brauerei durch die Krise gekommen ist, wie stark der alkoholfreie Markt wächst und welche Bedeutung der FC Hansa Rostock für den Bierverkauf hat.

Wie geht es der Lübzer Brauerei in diesen Tagen?

Grundsätzlich geht es der Lübzer Brauerei gut. Wir hatten 2020 – und genauso im ersten Halbjahr 2021 – eine positive Entwicklung. Unterm Strich verkaufen wir mehr als noch 2019 – von der Menge her. Leider beinhaltet das nicht das finanzielle Ergebnis. Die Gastronomie ist für uns eine geschäftlich und finanziell interessantere Abteilung und da hatten wir im vergangenen Jahr Einbußen um 40 Prozent. Daher ist das Ergebnis am Ende nicht ganz so positiv wie unsere Absatzentwicklung. Dass wir ein Absatzplus hatten, liegt daran, dass die Leute anders konsumiert haben. Sie sind ausgewichen auf ihre Wohnzimmer.

Jetzt finden wieder Veranstaltungen statt – unter anderem Fußballspiele mit Zuschauern. Sie sind Sponsor des FC Hansa Rostock. Wie wichtig ist der Bierverkauf im Stadion?

Sehr wichtig. Nicht nur mental, sondern auch vom Absatz her. Beim Pokalspiel haben wir richtig viel Bier wieder verkaufen können. Das Stadion war mit 15 000 Fans fast ausverkauft – mehr dürfen ja gerade nicht rein. Wenn im Durchschnitt jeder Zuschauer ein Bier trinkt, ist das sehr schön. 15 000 Becher Bier an einem Abend sind ein ordentliches Ergebnis. Mich freut auch, dass es wieder ein Bier mit Alkohol ist.

… nicht selten kommt es dann aber auch mal zu Ausschreitungen alkoholisierter Fans. Appellieren Sie da dennoch zu einem gemäßigten Konsum?

Da sind die Regeln auch vom DFB relativ klar vorgegeben. Bei Hochrisikospielen darf gar kein Alkohol ausgeschenkt werden. Darauf haben wir uns jetzt entsprechend vorbereitet, dass wir auch alkoholfreies Bier ausschenken. Da muss man gucken, dass man das mit dem Caterer vor Ort hinbekommt. Alkoholfreies Bier ist nicht unser Kerngeschäft, aber wir versuchen, in solchen Dingen unserer Verantwortung gerecht zu werden.

Alkoholfrei ist nicht Ihr Kerngeschäft – aber dennoch ein wachsender Markt?

Ja, sehr stark. Das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr auseinandersetzen. Wir denken aktuell darüber nach, eine Erweiterung der Brauerei zu bauen, um ein 0,0 Prozent alkoholisches Bier anzubieten. Im Moment ist der alkoholische Anteil bei alkoholfreiem Bier 0,5 Prozent. Wir sehen da ein totales Wachstum und sind da mit unseren Sorten Zitrone und Grapefruit vertreten. Ich denke, es wird nur eine Frage der Zeit sein, dass wir auch das Lübzer Rhabarber alkoholfrei anbieten.

Lübzer Rhabarber ist eine neue Geschmacksrichtung seit diesem Jahr. Liegen ungewöhnliche Geschmacksrichtungen im Trend?

Rhabarber war schon immer ein Produkt, das in Ostdeutschland gut funktioniert. Es ist extrem erfrischend und feinherb und passt einfach. Wir sind mit dieser Sorte jetzt deutschlandweit bei den Produktvariationen auf Platz 5. Dass ein Produkt, das regional rauskommt und für den Osten platziert wird, in Deutschland wahrgenommen wird, ist schon eine Auszeichnung. Der Biermarkt schrumpft weiter, da ist die Möglichkeit, über alkoholfrei oder Biermixe in den Markt zu kommen, schon gegeben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Jahren viele weitere Geschmacksrichtungen auf den Markt bringen.

Wie wollen Sie den gesamtdeutschen Mark erobern?

Wir merken, dass die Nachfrage auch in Westdeutschland anzieht. Grundsätzlich will ich nicht ausschließen, dass wir auch diesen Markt erweitern, aber ehrlicherweise ist unser Fokus aktuell weiterhin Ostdeutschland, auch mit allen Aktivitäten rund um die Marke. Da wollen wir erstmal kleine Brötchen backen.

Und wie wollen Sie sich zum Beispiel in Rostock besser positionieren? Ist die Hanse Sail ein Ziel?

Ich wohne in Rostock und da ist es für mich reizvoll, auch in Rostock eine bessere Positionierung zu haben. Aber da muss man auch respektvoll mit den Konkurrenten umgehen – wir haben ja auch hier eine Brauerei in der Stadt. Klar ist, dass der Markt hart umkämpft ist, und wir versuchen da wettbewerbstechnisch mitzuspielen.

Was sind die nächsten Ziele für Lübzer?

Unser Ziel, was relativ nah liegt, ist, dass wir jährlich über eine Million Hektoliter in Lübz produzieren und verkaufen werden. Im letzten Jahr haben wir mit knapp unter 900 000 Hektolitern abgeschlossen. Wenn der Trend so anhält wie jetzt, werden wir das Ziel in zwei Jahren erreichen.

