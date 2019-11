Luftfahrtexperte setzt auf Schwimmkörper

Teterow

Katamarane, die mit einem Wohnwagen zum Hausboot werden, Schwimmstege, Bade- und Eventinseln, schwimmende Arbeitsplattformen: Egal welche Anforderung – die Technus KGmit Sitz in Teterow kann weiterhelfen.

Das mittelständische Unternehmen, 2006 gegründet, ist Spezialist für die Planung und Fertigung von Kunststoff-Pontons und -Schwimmkörpern. Seit März 2019 ist Jan Wodzicka (35) Chef der Firma. Denn: Der gebürtige Rostocker und seine aus Teterow stammende Frau wollten zurück in ihre Heimat – nach Norddeutschland.

Sie lebten seit Jahren in Bayern – Jan Wodzicka arbeitete bei Airbus als Fachmann für Qualitätsmanagement in der Luftfahrt. Eigentlich habe er „nur ein wenig auf der Nachfolger-Seite nexxt-change.de gestöbert“ und sei dabei innerhalb von 20 Minuten auf das jetzt erworbene Unternehmen gestoßen, so der neue Firmeninhaber. Zunächst habe er geplant, Technus umzustrukturieren und Kunststoffteile für die Luftfahrt herzustellen. Doch dann habe er das Potenzial der Schwimmkörper erkannt, so Wodzicka. Die Geschäfte liefen prima, die vier Mitarbeiter seien hoch motiviert. Nächstes großes Projekt: die schwimmenden Gärten der Landesgartenschau 2020 am Bodensee.

Von Thomas Luczak