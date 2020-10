Lukratives Geschäft: Diese Immobilien an der Ostsee gehören Familie Tönnies

DIerhagen

Sind Margit und Clemens Tönnies FKK-Fans? Diese Frage ist eine, die in dieser Geschichte unbeantwortet bleiben wird. Aber es könnte die exponierte Lage ihres Ferienhauses in Dierhagen sein, die darauf hindeuten könnte. Man schafft es von dort bis runter zum FKK-Strand zu Fuß in einer Minute. Vom Ufer der Ostsee erkennt man die reetgedeckte Spitze des Hauses, weil sie die Düne noch überragt.

Fleisch und Immobilien: Das Unternehmer-Paar Margit und Clemens Tönnies. Quelle: dpa

Liebe zum Fischland und Darß vor 30 Jahren entdeckt

Der Darß und das Fischland, das sei eine Liebe, die ihre Familie vor 30 Jahren entdeckt habe, sagt Margit Tönnies, und die seitdem anhalte. Sie mag über das Thema offiziell nicht sprechen, meidet die Öffentlichkeit. Europas größter Schlachtbetrieb, an dem ihr Mann beteiligt ist, steht gerade stark in der Kritik, nachdem es dort zu einem Corona-Massenausbruch gekommen war. Aber sie hat zurückgerufen, nachdem in ihrer Firma, der Asset Immobilien GmbH, eine Mail von der OZ eingegangen ist, in der Fragen nach ihren Häusern und Grundstücken auf der Halbinsel gestellt werden. Die Tönnies’ sind dort die größten und zugleich wohl auch mächtigsten Eigentümer. Wer so viel Land besitzt, hat auf einer Halbinsel wie dem Fischland Einfluss. Etwas Geld haben hier einige, so viel Land und Häuser trotzdem nicht. Das Vermögen von Clemens Tönnies wird Berichten zufolge auf 1,4 bis 2 Milliarden Euro geschätzt.

Reden über Tönnies? „Klar.“

Das Hotel „Künstlerquartier Seezeichen“ wird vom Hotel „The Grand“ in Ahrenshoop bewirtschaftet. Quelle: Stefan Sauer

Den Bürgermeister von Ahrenshoop, Benjamin Heinke ( CDU), ficht das erst einmal nicht an. „Klar, können wir über die Rolle von Familie Tönnies reden.“ Grundsätzlich habe er nichts auszusetzen. Die Tönnies’ spendeten jedes Jahr für die Zeesboot-Regatta auf dem Saaler Bodden und ja, sie hätten einige Immobilien im Ort. Das Hotel „Künstlerquartier Seezeichen“, um das vor zehn Jahren mehrere Häuser mit zusätzlichen Ferienwohnungen für das Hotel gebaut worden sind, gehört dazu. Heinke war damals Anfang 20 und noch kein Bürgermeister. Heute sagt er: „An dieser Stelle ist die Bebauung jetzt sehr eng. Das würde man so heute wahrscheinlich nicht mehr genehmigen.“ In Ahrenshoop gab es seinerzeit viele kritische Stimmen gegen das Vorhaben. Zwischenzeitlich hatte die Gemeinde sogar eine Abrissverfügung für zwei der Häuser vor Gericht erstritten, weil sie ein Ziegel- und kein Reetdach trugen, was in Ahrenshoop an dieser Stelle Vorschrift ist.

Zahlreiche Liegenschaften in Ahrenshoop

Das „Seezeichen“ und die Apartmenthäuser drumherum werden inzwischen vom Hotel „The Grand“ in Ahrenshoop bewirtschaftet. Zum Tönnies-Portfolio in dem Künstlerort zählen zudem mehrere Objekte entlang der Ortsdurchfahrt, das ehemalige Paul-Müller-Kaempff-Haus sowie das Hotel „ Elisabeth von Eicken“. Einige weitere Ferienhäuser finden sich auf der Homepage der Asset GmbH, über die Margit Tönnies ihre Immobilien verwaltet beziehungsweise in neue Projekte investiert.

Ein Traditionslokal auf der Düne

In Dierhagen gehört Margit Tönnies weiterhin ein Gebäude in der Nähe eines größeren Hotels, in dem ebenfalls mehrere Ferienwohnungen untergebracht sind. In der frisch sanierten Seefahrtschule in Wustrow, darin sind 124 neue Ferienwohnungen für Kapitalanleger entstanden, habe sie aber eigenen Angaben zufolge nichts gekauft. Sie habe sich das Projekt aus Interesse angesehen, sich aber am Ende nicht dafür entschieden, sagt Margit Tönnies. Anwohner hatten geglaubt, Frau Tönnies sei die Käuferin der millionenteuren Wohnung ganz oben im Turm der Seefahrtschule. Vielleicht nur, weil den Leuten niemand sonst eingefallen ist, der sich so eine Wohnung leisten könnte. Man hat von dort einen unübertroffenen Blick über die Ostsee, den Bodden und das Fischland mittendrin.

Direkt am Wasser: Das Traditionslokal „Buhne 12“ in Ahrenshoop. Quelle: Stefan Sauer

Ein für die Ahrenshooper wichtiges Gebäude, das ebenfalls Margit Tönnies gehört, ist das Traditionslokal „Buhne 12“ direkt am Wasser. Es war im Oktober 2017 geschlossen worden. Eine Erbengemeinschaft hatte die Immobilie danach an Tönnies verkauft. In der Gemeinde war daraufhin befürchtet worden, dass es dort künftig nur noch Ferienwohnungen geben könnte und kein Restaurant mehr. Die Lage der „Buhne 12“ so nahe an der Küste ist einmalig. Bauen darf hier auf der Düne sonst niemand. Am Ende pochte die Kommune darauf, dass der Restaurantbetrieb nach der Sanierung wieder eröffnet wird und sprach sich für eine Erweiterung der Gastronomiefläche aus. Margit Tönnies musste ihr Konzept überarbeiten lassen. Im Gegenzug darf sie dort nun zugleich weitere Ferienwohnungen unterbringen.

„Ich gebe nur sehr selten Interviews“

Nach dem Corona-Ausbruch mit mehr als 1300 Infizierten im Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück, wo die Familie lebt, will Margit Tönnies offiziell erst einmal gar nichts weiter sagen zu Fragen, die sich mit ihrer Immobilienlandschaft an der Ostsee beschäftigen. Sie sichert zwar zu, dass eine entsprechende Mail noch beantwortet werde, schlägt aber sogleich einen Deal vor. Man könnte den Artikel über ihre Besitztümer auf dem Darß doch vielleicht sein lassen. Im Gegenzug verspricht sie ein exklusives Interview. Anfang August war das. Clemens Tönnies steht zu dieser Zeit unter großem öffentlichen Druck. Interviews geben zu dieser Zeit weder er noch sie. Insofern hätte das Angebot, journalistisch betrachtet, vielleicht seinen Reiz gehabt, wenn sie es denn eingehalten hätte. Margit Tönnies setzt am Telefon noch hinzu: „Ich gebe nur sehr selten Interviews“ – was möglicherweise wertsteigernd gemeint gewesen sein könnte.

Die Unternehmerin erinnert daran, dass sie und ihr Mann an ihrem Wohnort Angriffen ausgesetzt sind. Vermummte Gestalten müssten von der Polizei dort von ihrem Anwesen vertrieben werden. Wenn öffentlich werde, wo die Häuser auf dem Fischland stehen, bedeute dies eine zusätzliche Gefahr. Nach einigen Wochen des Abwartens reagiert sie nicht mehr auf Nachfragen. Die Redaktion entscheidet, die Standorte der Immobilien, soweit sie nicht ohnehin bekannt sind, nicht konkret zu nennen.

Mit Egon Krenz in der Nachbarschaft

Dierhagens Bürgermeisterin Christiane Müller (Linke) ist den Umgang mit prominenten Eigentümern gewohnt. „Ich werde oft gefragt, wo denn Egon Krenz hier seine Villa hat“, sagt sie und lächelt etwas zynisch. Krenz lebt in Dierhagen, zwar ebenfalls sehr nahe am Strand, aber in einem nur wenige Quadratmeter großen Ferienhaus aus DDR-Zeiten. Aus einem zum Arbeitszimmer umfunktionierten Carport heraus kommentiert er das Weltgeschehen bis 1989 und die zumeist westlich geprägte Interpretation dessen in den Jahren danach. Die Villa Tönnies liegt wenige Minuten mit dem Rad entfernt. Wer beide Grundstücke samt Bebauung in ihrer Verschiedenheit nacheinander auf sich wirken lässt, kann den Gegensatz zwischen einem Ferienhaus West und einem Ferienhaus Ost gründlich studieren. Allein der Größenunterschied ist bemerkenswert.

Die offiziellen Fragen zu weiteren Investitionsvorhaben an die Asset Immobilien GmbH, deren Beantwortung Margit Tönnies zugesagt hatte, bleiben auch nach Wochen unbeantwortet.

Von Benjamin Fischer