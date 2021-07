Der Künstler Lyonel Feininger wurde am 17. Juli 1871 in New York als Sohn des deutschen Konzertgeigers Karl (Charles) und der Pianistin und Sängerin Elisabeth Feininger, die in den USA lebten, geboren. Als 16-Jähriger durfte Feininger seine Eltern auf einer Konzertreise nach Deutschland begleiten – und blieb. Er besuchte die Kunstgewerbeschule Hamburg, die Königliche Akademie Berlin und die Académie Colarossi in Paris. In seiner Studienzeit zeichnete Feininger Karikaturen und Comics für Magazine wie „Die Lustigen Blätter“ oder „Harpers Young People“. Für die Chicago Sunday Tribune entwickelte er die Comic-Serien „Kin-der-Kid“ und „Wee Willie Winkie´s World“. 1901 heiratete Feininger die Pianistin Clara Fürst, von der er sich 1905 trennte, nachdem er bei einem Urlaub an der Ostsee Julia Berg, seine zweite Frau, traf.

Feininger schloss sich den Malern der Berliner Secession an und nahm am Ersten Deutschen Herbstsalon teil – sein erster Kontakt zu den Blauen Reitern um Franz Marc. Er lebte und wirkte in Berlin, Dessau und Weimar und verbrachte ab Beginn des 19. Jahrhunderts die Sommermonate an der Ostsee auf dem Darß, auf Rügen, auf Usedom und später an der Pommerschen Ostseeküste in Deep. Mittlerweile gibt es Feininger-Radwege und -Rundwege in Ribnitz-Damgarten und auf Usedom.

1924 gründete Feininger mit Wassily Kandinsky, Paul Klee und Alexej von Jawlensky „Die Blaue Vier“. Ab 1925 leitete er die Druckwerkstätten der Walter Gropius Schule in Dessau. Feininger gilt als einer der bedeutendsten Maler der Klassischen Moderne und als einer ihrer Wegbereiter. 1937 siedelte Feininger, nachdem die Nazis ihn als entartet diffamiert und das Bauhaus verboten hatten, zurück in die USA, wo er bis zu seinem Tod am 13. Januar 1956 intensiv die Erinnerungen an seine deutsche Zeit in Gemälden, Aquarellen, Lithographien verarbeitete. Von 1953 bis 1956 stellten zahlreiche Häuser in Hamburg, Düsseldorf oder Baden-Baden die Ostseebilder Feiningers aus.