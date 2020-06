Der Rostocker Jazzgitarrist Wolfgang Schmiedt hat die Diagnostik und Behandlung seiner Krebserkrankung musikalisch ausgewertet. Entstanden ist ein experimenteller Kurzfilm. Der Streifen steht auf renommierten Festivals in den USA und Kanada im Finale.

