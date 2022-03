Rostock/Kiel

Vom geplanten 100 Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr könnte ein erheblicher Anteil nach MV fließen: Nach Ansicht des Rüstungsexperten Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel (ISPK) dürften sowohl Marine als auch Luftwaffe und Heer im Nordosten von der Finanzspritze profitieren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro sowie eine dauerhafte Erhöhung des Etats für die Bundeswehr angekündigt.

Heeresinspekteur Alfons Mais hatte zuvor beklagt, die Bundeswehr „steht mehr oder weniger blank da“. „Um glaubhaft schnell wieder wehrfähig zu werden, braucht man auch schnell neues Material“, so Peters.

Marine

Rostock ist Sitz des Marinekommandos und damit Sitz der deutschen Seestreitkräfte. Damit sind grundsätzlich alle Investitionen in die Marine auch für MV von Bedeutung. Allerdings habe die Marine bereits bei der jüngsten Mittelverteilung im Bund „einen großen Teil des Kuchens abbekommen“, sagt Johannes Peters, Leiter der Abteilung maritime Strategie und Sicherheit am ISPK.

Es gebe aber weiteren Investitionsbedarf, etwa bei den in Rostock stationierten Korvetten. „Die Korvetten haben in der Vergangenheit ihre Einsatztauglichkeit unter Beweis gestellt und sind ein wichtiger Beitrag zur NATO-Bündnisverteidigung“, so Peters. Derzeit verfügt die Marine über fünf Korvetten, fünf weitere werden gerade gebaut.

Mit 15 Booten planen

Er sei dafür, ein drittes Los über noch einmal fünf Korvetten in Auftrag zu geben und die bisherigen zu behalten, so dass die Marine in Zukunft mit 15 Booten planen kann. So könnten dann immer fünf im Einsatz sein, fünf auf einen Einsatz vorbereitet werden und fünf in der Werft liegen.

Die Korvette „Erfurt“ hat gerade wegen der wachsenden Spannungen einen NATO-Verband verstärkt. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Peters spricht sich dafür aus, auch weiterhin alle Korvetten in Rostock zu stationieren: „Der Standort Hohe Düne bietet ausreichend Platz und ist strategisch gut gelegen.“

Mehr Schiffe und Flugzeuge

Auch andere Bootsklassen sollten laut Peters aufgestockt werden: Von der geplanten neuen Fregattenklasse 126 – früher als Mehrzweckkampfschiff 180 bezeichnet – wurden vier Schiffe bestellt mit der Option auf zwei weitere. „Diese Option sollte gezogen werden.“

Von der neuen, zusammen mit Norwegen geplanten U-Boot-Klasse 212 CD will die Marine bislang zwei Boote anschaffen. „Die Zahl sollte auf vier erhöht werden“, so Peters. Und statt der fünf bestellten Seefernaufklärungsflugzeuge vom Typ P 8A „Poseidon“ sollten zehn gekauft werden.

Luftwaffe

Die Luftwaffe ist in MV vor allem mit den Eurofightern in Laage und den Patriot-Luftabwehrraketen in Sanitz und Bad Sülze vertreten. Alle drei Standorte könnten laut Peters aufgewertet werden.

Die Bundesregierung hat laut Medienberichten entschieden, 35 Exemplare des hochmodernen F-35 Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeugs als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Kampfbomber Tornado anzuschaffen. Diese würden zwar zunächst nicht in Laage (Landkreis Rostock) stationiert.

Die Luftwaffe soll F-35-Trankappenjets bekommen. Quelle: Senior Airman Joseph Barron

„MV ist aber ein gutes und großes Übungsgebiet“, sagt Peters. Es könne also durchaus sein, dass die F-35 zumindest zum Üben nach Laage kommen.

Auch die dort stationierten Eurofighter, die noch ausreichend modern seien, könnten laut Peters Zuwachs bekommen. Die Bundesregierung will auch 15 weitere Eurofighter anschaffen. „Ich würde mich wundern, wenn Laage dabei leer ausginge“, so der Experte.

Eurofighter der Luftwaffe sind derzeit unter anderem im rumänischen Konztanza im Einsatz. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Spannendes Thema Luftabwehr

Was auf die Flugabwehrraketengruppen (FlaRak) 21 in Sanitz (Kreis Rostock) und 24 in Bad Sülze (Kreis Vorpommern-Rügen) zukomme, „wird ein ganz spannendes Thema“, sagt Peters. Denn neben den beiden Gruppen in MV gibt es nur noch eine weitere in Husum (Niedersachsen). „Bei der integrierten Luftverteidigung ist die Bundeswehr ziemlich blank.“

Dabei zeige auch der Ukrainekrieg, dass die Herrschaft über den Himmel in einem Konflikt das A und O sei, meint der Experte. „Das erste Ziel eines Angreifers ist es, die Lufthoheit herzustellen.“ Daher werde in dem 100-Milliarden-Euro-Paket der Ausbau der Luftabwehr ein wichtiger Aspekt sein. „Und die bestehenden Einheiten werden mit Sicherheit profitieren“, so Peters.

Heer

Die wichtigste Heereseinheit in MV ist die Panzergrenadierbrigade 41 mit Sitz in Neubrandenburg und mehreren Einheiten in Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Die Panzergrenadiere kämpfen vor allem mit dem Schützenpanzer Marder.

Ein Marder des Heeres bei einer Übung in Lettland. Quelle: Valda Kalnina/dpa

Die Brigade war in der Vergangenheit in zahlreichen Auslandseinsätzen. Hier spielt neben der Bewaffnung auch die persönliche Ausstattung der Soldaten eine große Rolle. Dabei gab es zuletzt in der Bundeswehr große Defizite, wie zuletzt fehlende Unterwäsche bei den in Litauen eingesetzten Soldaten.

Gift für die Moral

„Es ist für die Moral der Truppe Gift, wenn man erst einmal Ausrüstung in der gesamten Bundeswehr zusammensuchen muss, bevor man in den Einsatz gehen kann“, sagt Peters. Er gehe aber davon aus, dass sich die Situation in den nächsten ein bis zwei Jahren deutlich verbessern werde.

Die Bundeswehr hatte in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl ihrer schweren Kampfpanzer stark reduziert, in MV gibt es derzeit gar keine. Im Ukrainekrieg setzt die russische Armee dagegen sehr auf Kampfpanzer.

„Es wächst die Annahme, dass auch für die Bundeswehr Kampfpanzerverbände zur Bündnis- und Landesverteidigung wieder ein Mittel der Wahl sein könnten“, so Peters. Ob allerdings auch in MV Kampfpanzer stationiert werden, sei schwer vorherzusagen.

Von Axel Büssem