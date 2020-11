Rostock

Den vierten Tag in Folge hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales mehr als einhundert neue Fälle des Corona-Virus in MV registriert – am Freitag kamen 127 Infektionen hinzu. Insgesamt wurden hierzulande seit Beginn der Pandemie 4288 Personen positiv auf Corona getestet.

Die meisten neue Fälle verzeichnet der Kreis Vorpommern-Greifswald (+35) gefolgt von der Mecklenburgischen Seenplatte (24) und dem Kreis Ludwigslust-Parchim (22).

Im Landkreis Rostock kamen 15 Infektionen hinzu, in den Kreisen Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg jeweils 13. Schwerin meldet fünf neue Fälle – die Hansestadt Rostock keinen.

Insgesamt ist die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern – also die Fälle je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – leicht gesunken. Von 43,8 am Donnerstag auf 42,4 am Freitag.

In den Kreisen Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und der Hansestadt Rostock steht die Corona-Ampel aktuell auf gelb – die Inzidenz liegt dort unter 30.

Mehr Menschen im Krankenhaus

Allerdings müssen wieder mehr Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Bislang werden/wurden 343 Personen stationär behandelt – das sind zehn mehr als am Vortag. 45 Patienten davon mussten sogar auf eine Intensivstation gebracht werden. Das sind zwei mehr als noch am Donnerstag.

Bislang sind 37 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Schätzungen zufolge sind aber auch 2764 von ihrer Infektion genesen.

Von OZ