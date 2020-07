Rostock

Start in einen neuen Lebensabschnitt: In Mecklenburg-Vorpommern werden am Sonnabend rund 13 900 Mädchen und Jungen eingeschult. Zugleich nimmt der Nordosten als erstes Bundesland in Deutschland nach dem Corona-Lockdown am Montag den Schulbetrieb wieder auf.

Nach Angaben von Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) würden alle Jahrgangsstufen wieder an fünf Tagen pro Woche Präsenzunterricht erhalten. Von den etwa 12 000 Lehrern im Land sollen laut Martin nur 400 coronabedingt nicht für den Unterricht in den Klassenräumen zur Verfügung stehen. Zuvor hatte es Befürchtungen gegeben, dass diese Zahl zu Beginn des Schuljahres deutlich höher sein könnte.

Feiern können stattfinden

Für die künftigen Erstklässler gibt es neben Zuckertüte und Familienfeier am Tag der Einschulung häufig eine erste kleine „Unterrichtsstunde“, in der sie ihren Klassenraum und ihre Lehrerin oder ihren Lehrer kennenlernen und den Stundenplan bekommen. Die Feiern dürfen trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Martin: „Ich freue mich, dass die Regeln ermöglichen, dass auch in diesem Schuljahr die Einschulungsfeiern stattfinden können.“

Schwesig : So viel Normalität wie möglich

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hatte weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen in dieser Woche eine Absage erteilt und verschärfte Coronatests für Reiserückkehrer eingeführt, um den Schulstart nicht durch ein zusätzliches Infektionsgeschehen von außen zu gefährden.

Der Schulalltag solle nun mit so viel Normalität wie möglich ablaufen. Schwesig: „Deshalb öffnen Schulen und Kitas im Regelbetrieb, aber mit Sicherheitsmaßnahmen. Die Corona-Gefahr ist noch nicht vorbei. Das stellt alle vor besondere Herausforderungen. Klar ist: Wenn es Verdachtsfälle gibt, muss schnell gehandelt und getestet werden.“

Von Benjamin Fischer