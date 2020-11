Rostock

Wieder steigen die Corona-Fallzahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstag registrierte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 140 neue Infektionen. Allein 49 davon entfallen auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dort liegt die Inzidenz – also die Fälle je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – bei 76.

21 Infektionen wurden im Kreis Nordwestmecklenburg gemeldet, 17 an der Mecklenburgischen Seenplatte und 16 aus dem Kreis Vorpommern-Rügen. Jeweils zehn neue Fälle kamen im Kreis Ludwigslust-Parchim und der Hansestadt Rostock dazu. Schwerin meldet neun Fälle und der Kreis Rostock acht Infektionen.

Mehr als 4100 Menschen positiv getestet

Mit 26 im Landkreis Rostock und 24 an der Seenplatte ist die Inzidenz in diesen Gebieten landesweit am geringsten. Die Corona-Ampel steht dort jeweils auf gelb.

Insgesamt wurden bislang in MV 4164 Menschen positiv auf Corona getestet. 333 mussten/müssen im Krankenhaus behandelt werden. Das sind 14 mehr als noch am Vortag. Bislang sind 36 Personen in MV im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. 2634 Patienten gelten Schätzungen zufolge als genesen.

