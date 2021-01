Rostock

Die Meinung der Leser zur neuen 15-Kilometer-Regel sind kontrovers. Sie soll für Bewohner von Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 200 gelten. Heißt: Sie dürfen sich ohne triftigen Grund nur 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt bewegen. Nun hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als erster Kreis in MV diese kritische Grenze überschritten. Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet können weitere Einschränkungen der Freiheit in Kraft treten. Unterdessen sorgt die Regel für Verwirrung. So stellen sich Leser die Frage, wie die Polizei das kontrollieren soll.

Genau auf diesen Punkt nimmt Maik Hofmann Bezug: „Die Polizei sagt, sie würden es nicht schaffen, zu kontrollieren und könnten uns nicht aufhalten, wenn wir woanders einkaufen wollen oder beim Arztbesuch oder auf dem Weg zur Arbeit oder, oder, oder.“ Karin Kuball fragt sich: „Was soll so eine Festlegung in so einem Flächenland mit langen Wegen. Wir halten uns an alle Regeln, aber manche verreisen auf den Balkan und in andere Länder, das müsste man mal für eine Zeit unterbinden.“

Anzeige

Mirko Awe meint: „Das macht null Sinn, wenn man auf Arbeit bis Freitag 100 Kontakte hat. Und genau da ist das Problem, warum die Zahlen so hoch bleiben. Entweder man packt das Übel an der Wurzel oder man lässt es.“

Lesen Sie auch:

„Der Radius sollte so klein wie möglich sein“

Anja Durdel wiederum stellt klar: „Es wird niemand eingesperrt, und die 15 Kilometer sind ein Richtwert, an den man, wenn möglich, sich halten soll, wenn der Wert über 200 steigt. Arbeitswege und im ländlichen Gebiet die Wege zum Einkaufen oder Arzt liegen oft über 15 Kilometer, und das darf man ja weiterhin. Jeder sollte doch einfach auf sich schauen und sehen, dass seine eigenen Kontakte in Maßen bleiben, mehr nicht.“ Sven Röger findet gar: „Der Radius ist zu groß – wenn es in einem Gebiet ein großes Infektionsgeschehen gibt, sollte der Radius für eine Verbreitung so klein wie möglich sein, damit das Geschehen einzugrenzen und kontrollierbar bleibt.“

Sarah Jäger kann die Leute nicht verstehen, die meinen, dass die Regelungen zu weit gingen. Die Leserin fragt: „Wollt ihr alle lieber Corona haben und 14 Tage in Quarantäne sein? Deutschland ist noch sehr human. In anderen Ländern herrscht eine Ausgangssperre. Ich bin selber betroffen. Ich wohne in Schwerin und meine Eltern in Stralsund. Ach ja. Meinen Sport kann ich auch nicht machen, da seit Anfang November kein Mannschaftssport bei den Amateuren erlaubt ist. Ich rege mich darüber aber nicht auf. Mir sind die Maßnahmen sogar noch zu locker.“ Sven Garthoff setzt hinzu: „Ich halte die 15 Kilometer nicht für sinnvoll.“ Aber, so sagt er es auch: Zu Hause bleiben sei jetzt angezeigt, „außer es geht nicht anders wegen Lebensmitteleinkäufen, Beruf oder Arztbesuch, das wäre die richtige Maßnahme.“

Von Juliane Lange