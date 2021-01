Waldeck

Bei Unglücken und Unfällen an Küsten- und Binnengewässern Mecklenburg-Vorpommerns kamen im vergangenen Jahr insgesamt 21 Menschen ums Leben. Wie das Landeswasserschutzpolizeiamt am Donnerstag mitteilte, waren das neun Todesfälle weniger als im Jahr 2019.

Die Zahl der Badetoten verringerte sich von 18 in 2019 auf sechs im zurückliegenden Jahr und ist damit so niedrig wie zuletzt im Jahr 2012. Das sei besonders bemerkenswert, weil durch die Corona-Pandemie viele Menschen Urlaub an heimischen Gewässern machten, hieß es. Durch die Vielzahl der bewachten Strände konnten aber viele Menschen aus Notsituationen gerettet werden.

Helfer auf Wacht: Die Rettungsschwimmer der DLRG konnten viele Menschen aus Notlagen befreien. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Strömungs- und Wellenverhältnisse unterschätzt

Dennoch starben an den Binnenseen und an der Ostseeküste jeweils drei Personen beim Baden. Das Durchschnittsalter der Verunglückten lag den Angaben zufolge bei 63 Jahren. Die Ursachen seien vielfältig gewesen, heißt es. Oft würden besonders im Küstenbereich die Kräfte der Strömungs- und Wellenverhältnisse verkannt. Darüber hinaus überschätzten die Badenden oft ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten.

Mehr Todesfälle als im Vorjahr gab es hingegen beim sogenannten sonstigen maritimen Unfallgeschehen. 2019 starben sechs Personen bei solchen Unfällen, 2020 waren insgesamt 15 Opfer zu beklagen. So ertrank Anfang Juli ein Mann bei starker Strömung vor den Steinwällen am Strand vor Ahrenshoop bei dem Versuch, seine beiden Kinder aus dem Wasser zu retten. Durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen konnten die Kinder vor dem Ertrinken bewahrt werden.

Neun Menschen von Booten gestürzt

Weitere neun Menschen ertranken, weil sie infolge erheblichen Alkoholgenusses oder aus Unachtsamkeit von Booten stürzten. Fünf Menschen starben, weil sie sich im Wasser bewusst umbringen wollten.

Durch einen Sportbootunfall starb 2020 niemand. 2019 waren dagegen sechs Menschen bei solchen Unglücken ums Leben gekommen. Ein Mensch wurde Ende Juni jedoch auf dem Tollensesee bei Neubrandenburg schwer verletzt. Er hatte sich mit einer Schwimmboje im Wasser befunden und war von einem Sportboot angefahren worden.

Kenterung überlebt

Ende September trieb ein Kajakfahrer nach einer Kenterung ohne Rettungsweste mehrere Stunden über Nacht an einer wasserdichten Aufbewahrungstonne und wurde schließlich mit starken Unterkühlungen in das Krankenhaus eingeliefert.

Von OZ/epd