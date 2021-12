Schwerin

Kein Weihnachtsshopping mehr für Ungeimpfte: Noch in dieser Woche soll in Mecklenburg-Vorpommern landesweit 2G im Einzelhandel eingeführt werden. Bislang galt diese Regelung nur für Landkreise oder kreisfreie Städte, die drei Tage in Folge rot auf der Corona-Warnkarte des Landes waren – also eine Hospitalisierungsrate über 9 hatten. Das betrifft aktuell die Mecklenburgische Seenplatte, den Landkreis Rostock, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sowie die Hansestadt Rostock.

Bund und Länder haben sich auf ihrer letzten Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag nun auf eine bundesweit einheitliche 2G-Regelung für den Einzelhandel geeinigt – unabhängig von Inzidenz oder Hospitalisierungsrate. Das MV-Kabinett wird diese am Dienstag beschließen, laut Regierungssprecher Andreas Timm voraussichtlich für Mittwoch (8. Dezember).

Was bedeutet das konkret für die Geschäfte in MV?

Einkaufen darf dann in ganz MV nur noch, wer vollständig geimpft ist oder in den vergangenen sechs Monaten eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Die entsprechenden Zertifikate müssen vor dem Eintritt ins Geschäft kontrolliert werden. Ausnahmen gibt es laut Bund-Länder-Beschuss für Läden des täglichen Bedarfs. Hierbei sollten sich die Länder am entsprechenden Katalog der Bundesnotbremse orientieren.

Für welche Läden gibt es Ausnahmen?

In MV sind von der 2G-Regel ausgenommen Geschäfte mit überwiegendem Sortiment für Lebensmittel, Bücher oder Zeitungen, Weihnachtsbäume, Blumenläden, Bau- oder Gartenbaumärkte, Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- oder Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte sowie der Großhandel. Das geht aus der Corona-Verordnung des Landes hervor.

Was sagt der Handel dazu?

In der Branche sorgt die 2G-Regel für Kritik – vor allem, dass ein Unterschied zu Geschäften des täglichen Bedarfs gemacht wird. Torsten Grundke, Chef vom Stralsunder Media Markt, findet das ungerecht: „Wer entscheidet denn, was dazugehört und was nicht? Das ist wirklich nur schwer nachzuvollziehen“, bemängelt er. In seinem Markt gilt seit Sonnabend 2G. Die Auswirkungen seien bereits spürbar. „Die Kundschaft ist sehr verhalten – und das im gesamten Strelapark.“

Torsten Grundke, Chef vom Stralsunder Media Markt. Quelle: Christian Rödel

Eine schwierige Situation. Denn: Alle Geschäfte des stationären Handels seien Grundke zufolge auf die Umsätze des Weihnachtsgeschäftes angewiesen. Stattdessen werde nun aber erneut der Onlinehandel weiter befeuert.

Auch Kay-Uwe Teetz, Chef des Handelsverbandes Nord in Rostock, zeigte sich zuletzt über die 2G-Regel verärgert: Damit würden die Falschen bestraft werden. Die Ausnahmen für den täglichen Bedarf verstehe er dabei ebenso wenig. Schließlich würden 80 Prozent der Kontakte im Handel in ebenjenen Läden stattfinden. Um die Folgen der 2G-Regel in weiten Teilen der Branche zu kompensieren, hatte der Handelsverband Deutschland bereits in der vergangenen Woche von der Bundesregierung zusätzliche Hilfen für den Einzelhandel gefordert.

Welche Personen sind von der 2G-Regel ausgenommen?

Neben geimpften und genesenen Personen gibt es Menschen, die trotz fehlender Impfung oder Genesung weiter Zutritt zu Geschäften mit 2G-Regel erhalten. Dazu gehören:

Kinder unter 7 Jahre,

Kinder bis 12 Jahre bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests,

bis zum 31. Dezember 2021 alle 12- bis 17-Jährigen sowie Schwangere, jeweils bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests,

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Corona impfen lassen können, bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests.

Von Pauline Rabe