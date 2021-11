Schwerin/Berlin

Naht der nächste Lockdown in MV? Mediziner halten die am Donnerstag von der Politik beschlossenen Regeln zur Einschränkung der Corona-Pandemie für verspätet. Warnung: Kliniken dürften sich weiter schnell füllen.

Bund und Länder haben sich auf diverse Verschärfungen geeinigt: 3G-Modell (geimpft, genesen oder getestet) am Arbeitsplatz und im Personennahverkehr. Neu ist ein Schwellenwert bei Hospitalisierung: Flächendeckend soll es 2G (geimpft, genesen) in Innenbereich geben, wenn drei Covid-Patienten auf 100000 Einwohner binnen sieben Tagen in Kliniken müssen – für Kultur, Sport, Gastronomie oder körpernahe Dienstleistungen. MV-Wert aktuell: 6,5. 2G-plus gelte bei einem Schwellenwert von 6, etwa in Clubs und Bars. Ab dem Wert 9 müsse der Landtag schärfere Regeln beschließen. In Pflegeheimen werde dort eine „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ für Mitarbeiter eingeführt, wo Menschen gefährdet seien, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Wissenschaftler: „Es ist fünf nach zwölf“

Der Bundestag beschloss das Infektionsschutzgesetz neu, damit die Länder weiter Kontaktregeln verordnen können. Ausgeschlossen sein sollen künftig jedoch etwa Ausgangssperren oder pauschale Schließungen von Schulen und Geschäften.

Zu spät, heißt es aus der Wissenschaft. „Es ist fünf nach zwölf“, erklärt Prof. Lars Kaderali, Bioinformatiker an der Universität Greifswald. Man laufe „den Tatsachen hinterher“. Er beobachte mit Sorge, wie sich die Intensivstationen in MV füllen. Bei dem Tempo sei man rein rechnerisch schon in zwei Wochen auf dem Höchststand vom Jahresbeginn; die Infektionen habe es längst gegeben. Auch Prof. Emil Reisinger, Infektiologe an der Uni Rostock, sieht die Intensivstationen „als Nadelöhr“. Er rät: „Wir müssen bremsen.“ Sonst drohe „ein Lockdown für Ungeimpfte, dann ein Lockdown“.

Und es mehren sich Zweifel, ob volle Weihnachtsmärkte oder Fußballspiele mit Tausenden Zuschauern die richtige Antwort auf die Pandemie sind. Kaderali nennt es „riskant“. Schwesig kündigt an, eine Maskenpflicht auf dem Märkten zu prüfen.

Ist die Pandemie überhaupt noch einzufangen? Wenn sich schnell mehr Menschen impfen lassen und sich alle an Regeln halten, so Reisinger, „dann könnten wir noch die Kurve kriegen“. Hoffnung mache ihm der neue Impfstoff der Firma Novavax, dessen Zulassung beantragt ist. Kaderali hält eine Impfpflicht „für sinnvoll“.

Wirtschaft hält Regeln für „unzumutbar“

Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV, kritisiert die Politik: Die Kontrolle von 3G-Regeln verursache in Firmen zusätzlichen Aufwand. „Es war ein Fehler, von Beginn an eine Impfpflicht auszuschließen.“ Der Schweriner IHK-Präsident Mathias Belke befürchtet „wirtschaftliche Handlungsunfähigkeit“.

Vor 2G-plus in Fitnessstudios warnt Danny Pommerenke, der mehrere Studios in MV betreibt. 3G laufe sehr gut. „Wir haben die höchsten Sicherheits- und Hygienestandards.“ Es sei Menschen nicht zu vermitteln, warum ein Test für Ungeimpfte nicht ausreiche, wo doch auch Geimpfte infiziert sein könnten.

Von Frank Pubantz