Ein echtes Abenteuer bei wilden Tigern erleben oder bei einem Spaziergang mit knuffigen Eseln die Seele baumeln lassen? Es gibt auch abseits der beliebten Tierparks wie dem Rostocker Zoo, dem Vogelpark Marlow oder den Tierparks in Wismar, Grimmen, Stralsund oder Greifswald einige spannende tierische Ausflugsziele für die ganze Familie. Die eignen sich auch perfekt für die in MV gerade begonnenen Sommerferien.

Die OZ stellt sieben Ausflugstipps vor:

Abenteuerbesuch im Tigerpark Dassow

Hautnah bei der Raubtierfütterung von Löwen und Tigern dabei sein: Im Tigerpark in Dassow im Landkreis Nordwestmecklenburg kommen Besucher den wilden Tieren so nah wie selten. Nebenbei kann man einiges über das Verhalten und den Ursprung der Raubkatzen lernen. Wer sich danach nach zahmeren Tieren sehnt, der kann im Streichelzoo mit Alpakas, Ziegen, Ponys und Co. kuscheln.

Eintrittspreis: Ein Tagesticket für Erwachsene kostet knapp 12 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen knapp zehn Euro.

Im Tigerpark in Dassow können Besucher die Raubkatzen hautnah erleben. Quelle: Malte Behnk

Mit Alpakas durch die Mecklenburger Heidelandschaft wandern

Am 26. Juni startet der Hof Birkenkamp im Landkreis Ludwigslust-Parchim wieder mit seinen beliebten Alpakawanderungen. Gemeinsam mit den niedlichen Tieren spaziert die Gruppe von maximal 18 Teilnehmern zwei Stunden lang durch die idyllische Mecklenburger Heidelandschaft. Nebenbei lernen die Besucher einiges über die Tiere und deren Eigenschaften.

Eintrittspreis: Die zweistündige Wanderung kostet für Erwachsene 20 Euro und für Kinder ab sechs Jahren 15 Euro.

Auf dem Hof Birkenkamp kann die ganze Familie mit Alpakas wandern. Quelle: Hof Birkenkamp

Plüschige Esel knuddeln, reiten und Kutsche fahren: Der Besuch auf dem I-aah Hof in Klockenhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen wird zum Spaß für die ganze Familie. Mehr als 39 Esel sind auf dem Hof, der täglich für seine Gäste geöffnet hat, zu Hause. Außerdem gibt es Ziegen, Minischweine und Meerschweinchen, die darauf warten, von Besuchern gestreichelt zu werden.

Eintrittspreis: In der Hauptsaison von Mai bis August kostet das Tagesticket für Erwachsene acht Euro und für Kinder bis 14 Jahren fünf Euro.

Auf dem Eselhof I-AAH gibt es 39 Esel, die für Kutschfahrten oder einen Ausritt zum Einsatz kommen. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-ZB

Echte Bären hautnah erleben

Einen Tag lang in die Welt der Wildtiere eintauchen: Im Bärenpark Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte können Besucher die großen Tiere hautnah erleben. Ob bei Führungen oder in der Bärenakademie: Sowohl die kleinen als auch die großen Teilnehmer werden einiges über die faszinierenden Geschöpfe lernen und ihnen so nahe wie selten kommen.

Eintrittspreis: Der Eintritt für Erwachsene beträgt elf Euro und für Kinder bis 14 Jahren fünf Euro.

Die Braunbärin „Tapsi“ badet in einem Teich in ihrem weitläufigen Gehege im Bärenpark-Müritz. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Alles rund ums Pony: Reiten, Spazierenführen, Kutschefahren

Dieser Ausflug wird vor allem kleine Pferdemädchen glücklich machen. Doch auch der Rest der Familie wird sich von den süßen Ponys der Bernsteinreiter Hirschburg begeistern lassen. Kutschfahrten, Spaziergänge oder Reiten: Der Hof bei Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen bietet täglich Aktivitäten rund um die kleinen Pferde an.

Eintrittspreis: 30 Minuten Ponyreiten oder ein Spaziergang mit dem kleinen Tier kosten 20 Euro. Eine 30 minütige Kutschfahrt gibt es für 35 Euro.

Ein Ausflug zu den Bernsteinreitern wird zum Highlight für alle Ponyfans. Quelle: Bernsteinreiter

Auf Kräuterwanderung mit Ziegen

Von März bis September bietet der Kräuterhof Carlsthal im Landkreis Vorpommern-Rügen immer freitags ein ganz besonderes tierisches Erlebnis an. Eineinhalb Stunden wird durch die schöne Natur der Vogelparkregion Recknitztal gewandert. Die Begleiter? Freilaufende Hofziegen. Auf der geführten Wildkräuterwanderung können Teilnehmer nicht nur einiges lernen, sondern haben auch ihren Spaß mit den süßen Tieren.

Eintrittspreis: Pro Person kostet eine Wanderung 15 Euro.

Auf dem Kräuterhof Carlsthal können Besucher mit Ziegen wandern. Quelle: Kräuterhof Carlsthal

Ganz nah dran an Wölfen, Luchsen und Bären

Über Brücken und Pfaden klettern, durch Höhlen wandern, Moore überqueren und dabei ganz nah dran sein an den Raubtieren. Ein Besuch im Wildpark MV in Güstrow wird zum Abenteuer-Spaß für die ganze Familie. Neben den wilden Tieren wie Bären, Wölfe und Luchse gibt es auch einen Streichelzoo mit Ponys, Ziegen, Schafen und Co.

Eintrittspreis: Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 13 Euro und für Kinder acht Euro.

Ein Wolf steht in einem Gehege. Quelle: Swen Pförtner/dpa

