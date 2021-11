SPD und Linke in MV haben sich am Freitag in Koalitionsverhandlungen auf Ziele in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Sport verständigt. Im letzten Themenblock ging es um Kita, das Wahlalter, Rente, Krankenhäuser – und den Frauentag. Über die Ergebnisse und den weiteren Verlauf der Regierungsbildung.