Der Corona-Lockdown versetzt in Mecklenburg-Vorpommern viele Schüler kurz vor dem Schulabschluss in Panik. Bereits Mitte April beginnen die Abitur-Prüfungen, zwei Wochen später die an Realschulen. Einen Plan B für den Fall, dass der Präsenzunterricht auch ab 11. Januar nicht möglich ist, hat die Landesregierung noch nicht. Schüler, Eltern und Lehrer fordern schnellstmöglich ein Konzept für den Ernstfall.

Prüfungen verschieben, Anforderungen senken, mehr Hinweise auf Prüfungsinhalte geben – das Bildungsministerium hätte einige Möglichkeiten, Schülern beim Schulabschluss entgegenzukommen. Im Vorjahr war gar ein „Not-Abitur“ im Gespräch, also der Ausfall der Abschlussprüfungen. Die Bundesländer konnten sich aber nicht einigen; am Ende wurde der Prüfungszeitraum in MV sogar verkürzt, damit die Belastung für viele erhöht.

Schüler: zwei Drittel der Vorbereitung unter Corona-Bedingungen

Der diesjährige Abschlussjahrgang sei aber viel schwerer betroffen, erklärt Anton Fischer vom Landesschülerrat. „Von 21 Monaten Abiturvorbereitung hatte der jetzige Jahrgang 14 Monate Schulunterricht unter Pandemie-Bedingungen. Da kann man nicht sagen: Wir machen weiter so wie immer.“ Die Belastung sei enorm.

Einen Appell richtet der Abitur-Jahrgang des Ernst-Barlach-Gymasiums Schönberg an die Landesregierung, verfasst von Schülerin Yara Schulz. Angesichts des zweiten Lockdowns mit Distanzunterrricht und nach zwei Corona-Quarantänen bitten 48 Schüler per Brief „inständig“ um „ein Konzept, auf das man sich einigermaßen verlassen kann“, um den Leistungsdruck für die Schüler zu verringern.

Lesen Sie hier den ganzen Appell: Schulalltag einer Abschlussklasse 2020/2021 (verfasst von Yara Schulz)

Dazu könnten geteilten Klassen, eine Reduzierung der Klausuren oder die Verschiebung der Abitur-Prüfung zählen. Für zwölf Klausuren plus 24 weitere Noten binnen acht Wochen bis März sei der Druck schon unter normalen Umständen „enorm“.

Elternrat: Anfang Januar muss es einen klaren Plan geben

Die Politik sollte schnellstens klären, in welcher Weise sich Schulabläufe und Anforderungen an die Prüfungen für Abschlussklassen – 10. und 12. Klasse – im bevorstehenden Frühjahr ändern müssen, erklärt Kay Czerwinski, Kopf des Landeselternrates. Er fordert Korrekturen am Schulgesetz, so dass Schüler den Abschluss überhaupt schaffen können. Anfang Januar müsste es einen Plan geben. Mit Distanzunterricht allein seien die Schüler nicht gut genug vorbereitet. Dies sei „eine Worthülse ohne Inhalt, weil keine Stoffvermittlung stattfindet“, so Czerwinski.

Damit nimmt er Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) in die Pflicht, die mit ihren Amtskollegen anderer Bundesländer abstimmen müsse, wie die Hürden zum Abitur und Realschulabschluss verändert werden.

„Wir fordern schnellstmöglich einen Plan für die Absolventen in diesem Jahr“, sagt Anton Fischer, Landesschülerrat. „Klar ist, man kann nicht so weitermachen wie bisher.“ Eine zentrale Frage sei: „Wie können die Prüfungen, trotz des großen Nachteils, fair und gerecht abgehalten werden?“

Unterstützung gibt es auch von Lehrern. Maik Walm, Vorsitzender der Gewerkschaft GEW in MV, erklärt: Schüler und Lehrer in Übergangs- und Abschlussklassen „brauchen und verdienen schnellstmöglich Klarheit darüber, wie ihr Lernweg weitergeht“. Walm fordert eine Initiative aus MV für eine bundesweite Vereinbarung. „Schüler dürfen nicht den Preis für fehlende Vorausschau der Bildungspolitik zahlen.“ Heike Walter, Vereinigung der Schulleiter MV, erklärt: „Im Prinzip müssen in der Schublade verschiedene Szenarien liegen.“ Würde der Lockdown am 11. Januar enden, „dürfte noch alles hinzukriegen sein“.

Ministerin Martin : Abschlussklassen haben Priorität

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat eine Verschiebung der Abschlussprüfungen ins Spiel gebracht. So weit ist MV-Bildungsministerin Bettina Martin nicht. „Wir haben die Abschlussklassen als absolute Priorität im Blick“, versichert sie. Natürlich mache man sich im Ministerium „Gedanken über verschiedene Szenarien“.

Ob Prüfungen verschoben oder Leistungsanforderungen sinken können, dazu äußert sich die Ministerin derzeit nicht. Wie es weitergeht, werde sich nach dem Ende des jetzt beschlossenen Lockdowns zeigen. Am 11. Januar.

