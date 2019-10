Wegen NPD-Vergangenheit: AfD weist Augustins Klage gegen Rauswurf zurück

Rostock

Dennis Augustin (49) ist kein Mitglied der AfD Mecklenburg-Vorpommerns. Das Schiedsgericht des Landesverbandes habe am Sonnabend die Klage Augustins gegen den Rauswurf zurückgewiesen, teilt die AfD mit. Die Entscheidung des Landesvorstands vom Juli, Augustin die Mitgliedschaft abzuerkennen, sei richtig gewesen, erklärt Ralph Weber, Vorsitzender des Schiedsgerichts. Es gehe lediglich darum, „wie das Erschleichen der Mitgliedschaft durch falsche Angaben zu bewerten ist“. Vor Monaten war unter anderem bekannt geworden, dass Augustin 1989 an einem Fortbildungskurs teilgenommen hat, der Mitgliedern der rechtsextremistischen NPD und ihrer Jugendorganisation „Junge Sozialdemokraten“ (JN) vorbehalten gewesen sein soll. Eine solche Mitgliedschaft habe der Ludwigsluster aber beim Eintritt in die AfD nicht mitgeteilt.

Augustin gibt sich dennoch weiterhin kämpferisch. „Trotz fehlender Beweise für eine NPD-/JN-Mitgliedschaft und einer gegenteiligen Zeugenaussage hat das Landesschiedsgericht letztlich eine rein politische Entscheidung gefällt“, erklärt er. Seine Kritik: Das Gericht habe am Sonnabend getagt, obwohl sein Rechtsanwalt verhindert war – und er selbst somit nicht aussagen konnte. Augustin hatte bereits angekündigt, am 9. November trotzdem zum Landesparteitag der AfD zu kommen, um erneut als Landessprecher zu kandidieren. Er habe gegen den Parteiausschluss an einem Berliner Gericht Klage eingereicht.

Von Frank Pubantz