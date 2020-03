Rostock

Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG spricht Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) über die Folgen der Corona-Pandemie für die Versorgung der Bevölkerung und die Bewältigung der Krise für die Agrarunternehmen.

OZ: Kommt die Ausgangssperre?

Till Backhaus: Viele haben es von uns noch nicht begriffen. Wir brauchen die Isolierung. Und wir müssen in Quarantäne. Wenn wir unser Verhalten nicht ändern, brauchen wir weitere Maßnahmen.

Ist unsere Versorgung auch bei einer Ausgangssperre gesichert?

Ja. Vom Feld bis zur Ladentheke werden die Mitarbeiter aus Landwirtschaft, Verarbeitung, Logistik und Einzelhandel dafür sorgen, dass die Grundversorgung abgesichert ist.

Auch die Lkw kommen trotz abgeschotteter Grenzen durch?

Ja. Die Staus sind weg. Die europäische Freizügigkeit wird dafür sorgen, dass Transporte von Obst, Gemüse, aber auch Fleisch jederzeit durchkommen.

Verbindliche Verhaltensregeln für Kassierer

Neben Pflegern und Medizinern sind Kassierinnen und Kassierer die Helden der Tage. Wie schützen Sie diese?

Mit dem Landesgesundheitsamt arbeiten wir an verbindlichen Verhaltensregeln, um die Mitarbeiter an den Kassen noch besser zu schützen. Der Handel und insbesondere die Kassiererinnen und Kassierer arbeiten in einem systemrelevanten Bereich. Sie geben im Moment alles. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Montag richten wir eine Telefon-Hotline zu allen Fragen der Versorgung ein.

Einige Geschäfte akzeptieren nur noch bargeldloses Bezahlen. Richtig oder übertrieben?

Es ist absolut richtig. Je weniger Bargeld wir anfassen, desto besser.

Nach wie vor gibt es leere Klopapierregale ...

Unfassbar für mich. Wer hortet, handelt unsozial und unsolidarisch. Die Branche ist in der Lage, dass genug von allem da ist, was man für den normalen Bereich benötigt. Zurzeit haben wir aber Warengruppen, wie zum Beispiel Toilettenpapier, von denen 300 bis 500 Prozent mehr verkauft wird als sonst üblich. Da ist es klar, dass der Nachschub ins Stocken geraten kann.

Waren landen nach Haltbarkeitsfristen auf dem Müll

Die Menschen sorgen sich ...

Die Ängste sind unbegründet. Ein gewisser Vorrat ist ja normal, aber nicht in den Größenordnungen, wie jetzt im Moment einige einkaufen. Das ist unverantwortlich, vor allem weil einige Waren irgendwann wegen abgelaufener Haltbarkeitsfristen weggeschmissen werden.

Haben Sie bei sich zu Hause Vorräte angelegt?

Wir haben unsere Gefriertruhe voll mit Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Meine Frau hat die eine oder andere Nudel- und Reispackung mehr gekauft. Aber sonst nichts. Ist auch nicht nötig.

Wie helfen Sie den Landwirten, denen Erntehelfer fehlen werden, da sie in Sorge um ihre Gesundheit nicht mehr aus Polen, Rumänien oder Bulgarien anreisen werden?

Schon beim Bestellen der Felder droht Personalnot. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Bauernverband wollen wir die Aktion ‚Wir brauchen euch‘ starten. In der Gastronomie sind viele Arbeitsplätze und Jobs bedroht. Auch viele Studenten suchen neue Jobs. So könnte jemand, der bisher bei McDonalds gejobbt hat, auf dem Feld bei der Ernte helfen, Geld verdienen zu Tariflöhnen.

Wann wird dieses Thema akut?

Ostern wird kritisch. Viele Erntehelfer, aber auch aus der Fleischverarbeitung fahren wegen dieses wichtigen katholischen Feiertages nach Hause. Wenn sie danach nicht wieder zurückkommen, weil sie sich um ihre Gesundheit sorgen – das würde uns empfindlich treffen.

Lesen Sie außerdem

Von Andreas Ebel