Bedürftige Kinder in armen Ländern sollen in der Corona-Krise eine Weihnachtsüberraschung durch die Geschenkaktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ aus Deutschland bekommen. Am Montag begann die Aktion, wie die Organisation „Die barmherzigen Samariter“ mitteilte.

Bis zum 16. November können demnach Päckchen bei rund 50 Annahmestellen in Mecklenburg-Vorpommern abgegeben werden. Bundesweit gibt es der Organisation zufolge rund 3500 Abgabeorte.

Päckchen für die Region Podradec in Albanien

Der Christliche Hilfsverein Wismar organisiert in Mecklenburg-Vorpommern eine weitere Päckchen-Aktion. Der Vorsitzende Frieder Weinhold geht davon aus, dass wie in den Vorjahren rund 3500 Päckchen zusammenkommen werden. Mehr als 2200 stünden bereits fertig verpackt auf Paletten zum Verladen bereit. Mit einem Lastwagen sollen die Geschenke in Bergdörfer der Region Pogradec in Albanien gebracht und dort in Schulen verteilt werden.

„Die Resonanz ist trotz Corona vergleichbar mit der in den letzten Jahren“, sagte Weinhold. Zu Beginn der Pandemie habe er sich Sorgen gemacht. Es habe sich aber gezeigt, dass die Menschen trotz eigener Probleme bereit seien, anderen zu helfen. Bis Mittwoch könnten noch Päckchen abgegeben werden. Der Transport soll am 17. November geladen werden.

