Rostock

Die Zeugnisse sind geschrieben und die Tage bis zu den Sommerferien werden gezählt. Fünf Schultage trennen die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern noch von der sechswöchigen Auszeit. Tage, die viele Lehrer mit ihren Klassen derzeit mit Tagesausflügen in den Wald oder den Zoo füllen.

Warum die Zeit so genutzt wird und nicht damit, den Schulstoff der vergangenen Monate aufzuholen, erklärt Henning Lipski, Sprecher im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: „Es soll keine Aufholjagd gestartet werden, um die Versäumnisse innerhalb von zwei Wochen aufzuholen, die in der Pandemie-Zeit entstanden sind. Außerdem erfüllen auch Schulwanderungen und Ausflüge pädagogische Ziele.“ Wissensvermittlung könne auch außerhalb des Klassenzimmers stattfinden.

Zudem lernen die Kinder und Jugendlichen nach der einsamen Corona-Zeit, auch wieder in Gruppen zu agieren. Während mehrtägige Klassenfahrten erst wieder ab August erlaubt seien, gebe es aus pädagogischer Sicht keine Einwände gegen Tagesausflüge.

Aktionsplan „Aufholen nach Corona“

Viel mehr als die kurze Zeit vor den Sommerferien soll der von der Bundesregierung erarbeitete Aktionsplan „Aufholen nach Corona“ den Schülern den verpassten Lehrstoff vermitteln. Auf vier Säulen steht dieser Aktionsplan. So sollen Lernrückstände abgebaut werden und die frühkindliche Bildung gefördert werden. Es soll Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote geben und die Kinder und Jugendlichen im Alltag und in der Schule begleitet und unterstützt werden.

Zwei Milliarden Euro stellte die Regierung bereit, um beispielsweise auch Nachhilfeunterricht an den Schulen anzubieten. In Mecklenburg-Vorpommern unterstützen laut Lipski 145 Lehramtstudierende die Lehrer an den Schulen. „Schulen haben auch die Möglichkeit, falls es die Begebenheiten zulassen, auch während der Sommerferien Nachhilfeunterricht anzubieten. Ob der in den Ferien stattfindet, entscheidet die Schule allein.“

Von Carolin Riemer