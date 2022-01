Der Außenbereich einer Gaststätte am Alten Strom in Warnemünde ist mit Schirmen und Markisen überdacht und mit Heizstrahlern ausgestattet, damit er auch im Winter von Gästen besucht werden kann. In den Außenbereichen gilt die Regel 2G, in den Innenbereichen der Gastronomie gilt dagegen seit Wochen 2G plus. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa