Die Lokführer streiken wieder – voraussichtlich bis in den frühen Mittwochmorgen. Wer trotzdem in MV von A nach B muss, sucht nach Alternativen. Ob es jetzt noch Chancen auf Mietautos, Busse oder Mitfahrgelegenheiten gibt – und welche Züge trotzdem fahren.

Streik bei der Bahn in MV: Auf diese Alternativen können Reisende umsteigen

Bahnstreik - Streik bei der Bahn in MV: Auf diese Alternativen können Reisende umsteigen

Bahnstreik - Streik bei der Bahn in MV: Auf diese Alternativen können Reisende umsteigen