Rostock/Lindau

Am Dienstag hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen noch ausgeschlossen. Das ist angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen offenbar schon wieder passé: Noch-Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte am Donnerstag am Rande der Gesundheitsministerkonferenz im bayrischen Lindau, dass nun doch über solche Verbote nachgedacht werde. In einigen Klinikabteilungen in Rostock wird Angehörigen bereits der Zugang zu ihren todkranken Familienmitgliedern verwehrt.

Glawe sagte außerdem, dass allen Bürgern in MV bis Februar 2022 ein Angebot für die dritte, sogenannte Booster-Impfung gemacht werden solle, also auch den jüngeren. Die Impfzentren im Land sollen höhere Zuschüsse erhalten, um den erhofften Andrang meistern zu können.

Details sollen in der kommenden Woche auf einem MV-Impfgipfel besprochen werden, so der Minister. Derzeit werden zunächst alle knapp 300 000 Bürger in MV über 70 angeschrieben, um bei ihnen für die Booster-Impfung zu werben.

Widerstand von links

Die Linke als mutmaßlicher künftiger Koalitionspartner von Schwesig, lehnt Besuchsverbote weiterhin kategorisch ab: „Wir brauchen mehr Schutz in den Heimen durch 3G. Auf gar keinen Fall darf es Besuchsverbote geben. Das haben wir aus der zurückliegenden Zeit gelernt“, sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg.

In Lindau diskutieren die Gesundheitsminister der 16 Bundesländer noch bis Freitag darüber, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine mögliche Ausweitung der Testpflicht in Pflegeheimen und finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser sind Themen bei den Gesprächen.

Eine von Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) geforderte Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen hatte der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), schon vor Beginn des Treffens abgelehnt. Die Ergebnisse der Konferenz sollen am Freitag in einer Pressekonferenz verkündet werden. Vorher wollte sich auch Glawe nicht äußern.

Von Axel Büssem