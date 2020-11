Den Comedian „Bauer Korl“ kennen viele Menschen in MV für seine launigen Sprüche im Radio und TV. Was viele nicht wissen: Die Landesregierung hat Aufträge und Fördergelder mit beträchtlichem Wert an den Spaßmacher vergeben, der eigentlich Jörg Klingohr heißt. Für die SPD machte er auch schon Wahlkampf. Was steckt dahinter?