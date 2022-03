Rund 300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben sich bis Freitagmorgen bei den Behörden in Mecklenburg-Vorpommern offiziell gemeldet. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl in den kommenden Tagen deutlich steigt.

Przemysl: Geflüchtete steigen am Morgen am Bahnhof von Przemysl in der Nähe der ukrainisch-polnischen Grenze in den Zug nach Berlin. Hier kommen täglich Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa