Laut Justizministerium haben sich in Mecklenburg-Vorpommern bislang keine Häftlinge mit dem Coronavirus infiziert. Dagegen hätten sich schon zwei Bedienstete der Vollzugsverwaltung angesteckt, teilte das Justizministerium in Schwerin am Mittwoch auf Anfrage mit.

In MV gibt es laut Ministerium vier Gefängnisse. Dort saßen zu Beginn des Jahres rund 1070 Menschen in Haft. Die größte Justizvollzugsanstalt ist demnach in Bützow ( Landkreis Rostock).

