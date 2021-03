Güstrow

Landesvorsitzender Michael Sack (47) wurde beim CDU-Parteitag am Sonnabend in Güstrow mit großer Mehrheit zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im September gewählt. Die OZ sprach mit ihm.

OZ: Herr Sack, welche Hauptziele haben Sie mit der CDU? Was muss sich in MV ändern?

Michael Sack: Ich trete nicht an, um Zweiter zu werden. Mein Ziel ist, dass die CDU wieder stärkste Partei wird und dass in Mecklenburg-Vorpommern nach 23 Jahren SPD endlich wieder die CDU den Ministerpräsidenten stellt. Zeit wird’s. Viele Menschen sind gedanklich schon in der Zeit „nach der Pandemie“ und wollen zum Beispiel Antworten auf die Frage nach der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Auch die Frage, wie wir die Wirtschaft wieder auf die Beine kriegen, werden wir im Wahlprogramm beantworten müssen. Digitalisierung wird ebenfalls einen hohen Stellenwert einnehmen; die gesamte Welt arbeitet mit Videokonferenzen, nur die Schulen stecken fest in der Kreidezeit. Und um innere Sicherheit wird es gehen, hier zum Beispiel um den Kampf gegen Clankriminalität.

Wann werden Sie im Wahlkampf angreifen? Auch in Ihrer Partei gibt es Kritik, dass Sie sich als Landeschef bisher oft wegducken.

Ich bin tatsächlich nicht ständig in Talkshows zu sehen, das stimmt eindeutig. Ich hätte für so was im Moment auch schlicht keine Zeit. Andere Parteien befinden sich bereits im Wahlkampf, die CDU fängt damit an, sobald die Pandemie halbwegs im Griff ist. Das ist momentan wichtiger.

Als Landrat stehen Sie in Vorpommern-Greifswald in der Kritik. Lange Zeit war Ihr Kreis Corona-Hochrisikogebiet. Hat die Kreisverwaltung Fehler gemacht?

Ja – die Kreisverwaltung hätte früher und energischer darauf hinweisen müssen, dass die Vorwürfe samt und sonders Unfug sind. Aus solchen Vorgängen lernt man. Meine politischen Mitbewerber haben beim Streuen von Unwahrheiten ganze Arbeit geleistet: Sogar einige Medien sind den Märchen leider auf den Leim gegangen.

Im Streit um das Internetprogramm Sojus droht Ihnen gar ein Untersuchungsausschuss. Wie beeinflusst dies den CDU-Wahlkampf in MV?

An den Vorwürfen, die gegen die Kreisverwaltung und mich erhoben werden, ist nichts dran. Die Angelegenheit wird den Wahlkampf schon aus dem Grund nicht beeinflussen.

Von Frank Pubantz