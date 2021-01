Schwerin

Die Corona-Pandemie wirbelt auch den Zeitplan der CDU Mecklenburg-Vorpommerns für die Vorbereitung der Landtags- und Bundestagswahlen in diesem Jahr durcheinander. Der Landesvorstand der Partei verständigte sich nach Angaben von Generalsekretär Wolfgang Waldmüller am Donnerstagabend darauf, den für den 30. Januar in Schwerin geplanten Landesparteitag zur Aufstellung der Kandidatenlisten auf unbestimmt zu verschieben. Als Grund wurden die anhaltend hohen Infektionszahlen im Land genannt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Sobald die epidemische Lage es gestattet, werden wir unsere Allgemeine Landesvertreterversammlung neu einberufen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht die Gesundheit, der Schutz und die Bekämpfung des Coronavirus im Vordergrund“, erklärte Waldmüller nach der Videokonferenz.

Lesen Sie auch: Fast alle Parteien in MV verlieren Mitglieder – außer eine

MV wählt am 26. September Landtag und Bundestag

In Mecklenburg-Vorpommern werden am 26. September Landtag und Bundestag neu gewählt. Nach Angaben der CDU sind die Direktkandidaten der Union in 5 der 6 Bundestags- und in 35 von 36 Landtags-Wahlkreisen bereits bestimmt worden. Vordere Plätze auf den Landeslisten sind begehrt, weil sie bei einem guten Wahlergebnis der Partei insgesamt auch Bewerbern zu einem Mandat verhelfen können, die den Wahlkreis nicht gewinnen konnten.

Von RND/dpa