MV-CDU will Stadien wieder öffnen: Bis zu 7500 Zuschauer bei Hansa-Spielen

Obwohl die Zahl der Corona-Fälle immer neue Rekorde erreicht entbrennt nun eine Debatte, ob die scharfen Einschränkungen noch gerechtfertigt sind. Denn in MV entspannt sich die Lage in den Krankenhäusern gerade. Die so genannte Hospitalisierungsinzidenz – sie gibt an, wie viele Covid-19-Infizierte je 100 000 Einwohner in Kliniken behandelt werden – sinkt seit Wochen.

Die CDU im Landtag fordert deshalb Lockerungen – vor allem für den Sport. „Angesichts der sinkenden Krankenhaus-Fälle ist es nicht mehr zu vermitteln, dass Sportmannschaften ohne Zuschauer spielen sollen.

Mit Abstand, Maske und 2G geht von Zuschauern weder eine Gefahr füreinander, noch für die Mannschaften aus“, sagt CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow. Er fordert im Gespräch mit der OZ, dass sowohl in den großen Hallen als auch im Ostseestadion wieder mindestens 25 Prozent der Zuschauerkapazitäten erlaubt sein sollten. Würde für den FC Hansa bedeuten: Bei Heimspielen dürften wieder 7250 Fans dabei sein.

CDU: Schwesigs Kurs bringt nichts

Erst am Dienstag hatte die Landesregierung um Gesundheitsministerin Stefanie Drese und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Öffnungsforderungen aus dem Sport eine Abfuhr erteilt: „Kontaktbeschränkungen in allen Bereichen sind notwendig“, so Drese. Die CDU im Landtag sieht das anders: Der harte Kurs von Schwesig habe bisher rein gar nichts gebracht. „Die Ministerpräsidentin prahlt gern damit, dass in Mecklenburg-Vorpommern die strengsten Coronaregeln gelten würden. Die Wahrheit ist: Weder haben wir dadurch in MV eine niedrigere Inzidenz, noch eine niedrigere Hospitalisierungsinzidenz oder gar eine höhere Impfquote als anderswo in Deutschland“, sagt Fraktionschef Liskow.

Die Zahlen scheinen ihm Recht zugeben: Bundesweit liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei 3,34, in MV bei 5,5. Den Wert der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner gab das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für ganz Deutschland mit 584,4 an. Der Nordosten liegt mit 534,1 nur knapp darunter. Aber: In anderen Bundesländern sind Zuschauer beim Sport dennoch erlaubt. Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Dortmund durften in Hamburg 2000 Zuschauer live erleben.

Experte warnt: Welle läuft noch

Über Lockerungen zu sprechen – der Greifswalder Corona-Experte Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner kann das nachvollziehen. „Ich würde aber im Kleinen anfangen. Bei kleinen Sport- und Kulturveranstaltungen. Dort können wir schauen, wie viel möglich ist“, sagte der Mediziner der Uni-Klinik Greifswald am Mittwoch der OZ. Für Großveranstaltungen – und dazu zähle er ausdrücklich die Spiele des FC Hansa mit Fans – sei es zu früh: „Wir haben in MV die Ruhe vor dem Sturm.“ Den Höhepunkt der Omikron-Welle erwartet er erst Anfang Februar im Nordosten, in den Kliniken erst Mitte kommenden Monats. „Wenn die Bäume grün werden, wird sich die Lage aber deutlich entspannen.“ Dass Omikron im Nordosten keine Wand, sondern „nur“ eine Rampe sei, liege an den Maßnahmen: „Wir sehen im Vergleich zu Großbritannien, zu Frankreich, den USA wie es sich entwickeln kann. Uns gelingt es, die Welle zu bremsen.“ Aktuell betreffe Omikron vor allem die 20- bis 40-Jährigen. Die würden selten schwere Verläufe durchmachen. „Aber das Virus wird sich in die älteren Altersgruppen vorarbeiten. Und dort kann es dann anders aussehen“, so Hübner.

