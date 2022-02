Sehr geräumig und top ausgestattet – Brigitte Buxe aus Hessen fühlt sich in ihrem 8,20 Meter langen rund 200 000 Euro teuren Wohnmobil Cathargo Chic s plus wohl. Mit ihrem Mann Ralf will sie Urlaub auf der Insel Rügen machen. An Bord: Küche mit Backofen, versenkbarer TV, großer Waschraum, ein riesiges Bett, große Heckgarage . . . Quelle: Christian Rödel