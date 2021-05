Am Dienstag betreut die Chefärztin der Median Klinik Heiligendamm Jördis Frommhold unter dem Hashtag „Take Over“ den Instagram- und Twitterkanal von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Dort gibt sie vor allem Einblicke in ihren Alltag auf der Long-Covid-Station.

