Schwerin

Ab Montag sollen in MV überall Buchläden, Gartencenter, Kosmetiksalons und Fahrschulen wieder Kunden empfangen dürfen. Bei Corona-Inzidenz unter 50 darf regional auch der Einzelhandel öffnen. Aus derzeitiger Sicht betrifft das nur Rostock, Vorpommern-Rügen und die Seenplatte. Bei höheren Corona-Zahlen ist nur Einkauf auf Termin vorgesehen, ab Inzidenz 100 nicht mal das. Diese Vorgehensweise hat am Freitag auch der Landtag mit großer Mehrheit abgesegnet.

Offene Fragen kommen am Abend beim MV-Gipfel zwischen Landesregierung, Kommunen und Verbänden zur Sprache. Die Sitzung dauert vorausichtlich bis spät in die Nacht. Teilnehmer berichten von Unklarheiten zum Thema Corona-Schnelltests. Niemand wisse, wo Kunden diese erhalten sollen, wenn sie ab Montag etwa zum Kosmetiker wollen. Auch für die Schulen sind weitere Schritte angekündigt.

Schwesig warnt vor zu schneller Öffnung

Dabei sollen diese Tests ein wichtiger Baustein der Öffnung sein, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärt. „Impfen, testen, öffnen“, so laute die Devise. Alles auf einmal könne aber nicht starten, „sonst machen wir in drei Wochen wieder zu“, warnt Schwesig mit Verweis auf Infektionszahlen und sich ausbreitende Corona-Mutationen.

Im Anschluss an den MV-Gipfel wird die Regierungschefin die Ergebnisse präsentieren. Wir berichten an dieser Stelle live aus der Staatskanzlei in Schwerin. Der Termin wurde auf Samstag 13 Uhr verschoben. Hier können Sie dann den Stream verfolgen.

Am Freitag haben bereits Hunderte Händler, Gastronomen und Sportstudio-Betreiber vor dem Schweriner Schloss für eine schnellere Öffnung protestiert. Viele stehen offenbar vor dem Ruin. Vor allem den Hoteliers fehlt derzeit noch jede Perspektive. SPD- und CDU-Politiker kündigten an, sich für eine Öffnung zu Ostern einsetzen zu.

Gegen schnelle Öffnung spricht sich Ingo Schlüter, Vize-Chef des DGB Nord, aus. „Die ultimative Forderung nach sofortiger Öffnung von Gastronomie und Einzelhandel ist vor dem Hintergrund der zuletzt ansteigenden Infektionszahlen nicht nur verantwortungslos, sondern auch ökonomisch kurzsichtig“, sagte er zu Beginn des MV-Gipfels. Volle Gaststätten und Läden werde es wohl nicht auf Schlag geben.

Von Frank Pubantz