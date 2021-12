Rostock

Eine allgemeine Impfpflicht rückt immer näher: Beim Bund-Länder-Treffen am Donnerstag einigten sich die Teilnehmer darauf, dass der Bundestag sich mit der Impfpflicht befassen soll. Ende Februar könnte sie dann in Kraft treten. Die AfD in MV zeigt sich entsetzt, die Wirtschaft begrüßt dagegen die Vorentscheidung.

„Ich hätte mir vor einiger Zeit nicht vorstellen können, dass die Regierenden so weit gehen und jetzt eine ganze Gruppe der Bevölkerung derart brutal ausgrenzen“, sagte der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm. In überschießender Panik werde ganz offen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geschaffen.

„Ich bin selbst kein Impfgegner, aber ich verurteile die pauschale Stigmatisierung ungeimpfter Menschen“, so Holm weiter. „Das sind nicht alles Spinner, es gibt im individuellen Fall durchaus ernsthaft zu wägende Argumente gegen eine Impfung.“

Wirtschaftsverband: „Endlich geht die Politik diesen Schritt“

Die Vereinigung der Unternehmensverbände MV begrüßt dagegen die mögliche Impfpflicht: „Endlich gehen die Verantwortlichen in der Politik nach langem Zögern diesen Schritt“, sagte Geschäftsführer Sven Müller.

Die Wirtschaft sei jetzt zum vierten Mal in der Situation, dass ihr im 14-Tage-Rhythmus neue Fesseln angelegt würden. „Aus dieser verfahrenen Situation werden wir wohl nur durch den Druck der Impfpflicht herauskommen“, so Müller.

Pflegepersonal durch Impfpflicht „an den Pranger gestellt“

Die allgemeine Impfpflicht könnte auch die angespannte Stimmung im Pflegebereich beruhigen. Viele Mitarbeiter fühlten sich durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht „an den Pranger gestellt“, sagte Steffen Kühhirt, der bei der Gewerkschaft Verdi in MV für den Bereich Pflege zuständig ist. „Es ist eine sehr emotionale Debatte. Viele Beschäftigte sagen, dass eine Impfpflicht für alle gelten müsse.“

OZ-Umfrage: Was halten sie von einer allgemeinen Impfpflicht ab Februar?

Sollte die Pflicht aber doch dauerhaft nur für die Pflege gelten, könne es durchaus sein, dass ein Teil der Mitarbeiter kündigen oder sich zumindest zeitweise aus dem Beruf zurückziehen könnte, glaubt Kühhirt. Manche hätten sich auch schon über mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen erkundigt. „Von Kündigungen wegen der drohenden Impfpflicht in MV habe ich aber noch nicht gehört.“

In MV lag die Quote der doppelt Geimpften am Donnerstag bei 67,1 Prozent. Ihre Auffrischungsimpfung hatten 12,6 Prozent der Einwohner erhalten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) forderte nach dem Gipfel eine bessere Verteilung der Corona-Impfstoffe: „Es reicht nicht zu sagen, dass genug Impfstoff da ist. Er muss auch in den Arztpraxen und Impfzentren ankommen.“

Ungeimpfte für 90 Prozent des Infektionsgeschehen verantwortlich

Schwesig verteidigte ansonsten die bei dem Treffen beschlossenen Einschränkungen, die vor allem Ungeimpfte, aber in vielen Bereichen auch Geimpfte und Genesene betreffen: „Solange wir die vierte Welle nicht durch Impfen und Boostern brechen, brauchen wir Einschränkungen.“

Der faktische Lockdown für Ungeimpfte sei gerechtfertigt: „Die Ungeimpften machen 90 Prozent des Infektionsgeschehen aus. Wir können es nicht mehr vertreten, dass sich die Mehrzahl der Menschen hat impfen lassen und gleichzeitig erlebt, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird und wir wieder vor großen Problemen stehen.“

Kritik übte Schwesig an den ihrer Ansicht nach unzureichenden Besucherbeschränkungen bei Großveranstaltungen draußen, wie etwa im Profi-Fußball. Hier können weiterhin 30 bis 50 Prozent der Kapazitäten belegt werden. „Ich halte das für viel zu viel“, sagte Schwesig. In MV gilt eine Obergrenze von 1000 Zuschauern, die zudem geimpft oder genesen und getestet sein müssen (2G plus).

Böllerverbot laut Städte- und Gemeindetag „nur konsequent“

Bei dem Gipfel wurde unter anderem beschlossen, dass im Einzelhandel bundesweit 2G gelten soll, außer in Geschäften für den täglichen Bedarf. In Schulen gilt wieder die Maskenpflicht. Für Ungeimpfte gelten strengere Kontaktbeschränkungen. Ab einer Inzidenz von 350 in einem Landkreis gibt es weitere Einschränkungen. Zudem soll, wie schon 2020, wieder ein Böllerverbot zu Silvester verhängt werden.

Das Böllerverbot ist für den Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetags MV, Andreas Wellmann, „angesichts der aktuellen Situation nur konsequent.“ Da das Verbot bundesweit gelte, herrsche auch für die Kommunen in MV nun Planungssicherheit.

Von Axel Büssem