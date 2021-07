Rostock

Impfen vor Clubs, Supermärkten oder Kinos – könnte, was in Ländern wie Israel oder den USA längst praktiziert wird, auch ein Modell für den Nordosten sein? Die Nachfrage nach Impfungen gegen Covid-19 sinkt im Land. Mecklenburg-Vorpommern liegt im bundesweiten Vergleich bei der Impfquote mit 57,7 Prozent bei den einmal und 44,6 Prozent bei den vollständig Geimpften nur noch auf Platz zehn.

Die Städte Wuppertal und Solingen versuchen es nun mit dem Prinzip „Erst impfen, dann feiern“ und bieten Impfungen vor Diskotheken an. In MV sind die Betreiber eher skeptisch.

Kulturgutscheine an Geimpfte?

Hannes Lenz, Geschäftsführer im „Zwischenbau“ in Rostock, sagt zu der Idee: „Es wäre vorstellbar für uns – auch wenn es in einem Club nicht sehr vertrauenserweckend ist.“

Oliver Fock ist Geschäftsführer der Cinestar-Kinos, im Nordosten sind es zwischen Wismar und Greifswald sieben Lichtspielhäuser. Er lehnt ein solches Konzept ab. Er findet: „Die Menschen für eine Impfung zu motivieren, ist Aufgabe des Staates.“ Er könne sich vorstellen, die Impfkampagne mit Werbung auf der großen Leinwand vor den Vorstellungen zu unterstützen, denn „wir kommen nur mit Impfungen aus der Pandemie“. Gleichzeitig betont er: „Wir sind ein offenes Haus für alle.“ Eher könne er sich ein Modell wie in Frankreich vorstellen: „Dort werden Kulturgutscheine an Geimpfte verteilt. Das finde ich klasse“, so Fock.

Offener gegenüber der Idee steht die Baumarktkette „Toom“: „Grundsätzlich unterstützen wir bei Toom und speziell an unserem Standort in Greifswald alle Maßnahmen, die zu einer schnellen und erfolgreichen Pandemiebekämpfung beitragen – also auch die Errichtung von mobilen Impfstationen durch medizinisches Fachpersonal und unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln“, so Marktleiter Heiko Köhler aus Greifswald.

Und weiter: „Wenn die Kunden zu uns in den Markt kommen, in diesem Zusammenhang auf die Impfmöglichkeit aufmerksam werden und diese nutzen, ist das aus meiner Sicht eine wichtige und richtige Maßnahme, die ich gerne befürworte“, erklärt Heiko Köhler.

Impfzentren bleiben bis September

Die Impfzentren im Land sollen nach aktuellem Stand nur noch bis Ende September von den Kreisen und kreisfreien Städten vorgehalten werden. Schon jetzt setzen viele Kreise auf Impfungen durch mobile Teams. Die Impfärzte des Impfzentrums am Flughafen Rostock-Laage sind zudem auf andere Weise kreativ geworden: Am Freitag gibt es dort eine Impfnacht. Neben Vorträgen und Überraschungsaktionen gibt es für die Impflinge eine Bratwurst und am Morgen ein Frühstück.

Kommentar: Impfen vor Clubs und Kinos? Kann man machen – aber bitte ohne Belohnung

Viele haben sich ihren Piks vom Betriebs- oder Hausarzt geben lassen. Dr. Tilo Schneider vom Hausärzteverband MV ist allerdings skeptisch, was Impfungen vor Supermärkten oder Clubs angeht.

Er betreibt zusammen mit vier Kollegen eine Gemeinschaftspraxis in Rostock-Schmarl. Etwa 70 Impfungen haben er und die anderen Ärzte in der Praxis am Tag durchgeführt. „Die Nachfrage lässt allerdings langsam nach“, so Schneider. Er sagt: „Wir müssen Unentschlossene gezielt motivieren. Impfungen vor Clubs und Supermärkten sind aber nicht das geeignete Mittel.“ Individuell beraten und bei Ängsten aufklären – das könnten nur Ärzte leisten.

Der Hausarzt sieht diese aber zusätzlich vor ein ganz anderes Problem gestellt: „Die Mitarbeiter sind ausgebrannt. In den Praxisteams ist die Luft raus, sie sind müde.“ Von der Regierung fühlen er und seine Kollegen sich alleingelassen.

Kein Impfen vor Clubs, aber bei der Feuerwehr

Gesundheitsministerium von Minister Harry Glawe (CDU) plant bislang keine Impfzelte vor Clubs oder Bars. Aus dem Ministerium heißt es aber: „Durch die einzelnen Impfzentren – betrieben durch die Landkreise und kreisfreien Städte – werden unterschiedliche Impfaktionen durchgeführt wie beispielsweise Impfen ohne Terminierung, Impfnächte im Landkreis Rostock, Impfen vor Touristenattraktionen wie Karls Erdbeerhof oder vor den Ostsee-Thermen Heringsdorf, Impfen vor großen Verbrauchermärkten oder an Hochschulen.“

Ministeriumssprecherin Wiebke Wolf verweist zudem beispielhaft auf den Landkreis Nordwestmecklenburg. Dort werde auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch, in der Stadthalle Neukloster oder in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg geimpft.

Glawes Ministerium wirbt zudem dafür, dass die Buchungszeiten für einen Impftermin inzwischen kürzer sind und die Zweittermine für Impfungen mit dem Stoff von Astrazeneca vorgezogen werden können.

