Bei der Festlegung von Corona-Schutzmaßnahmen ist in MV künftig nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen der ausschlaggebende Faktor, sondern die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern. Das hat Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag mitgeteilt.

Corona-Patienten in Kliniken künftig Maßstab für Schutzmaßnahmen in MV

