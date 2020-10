Rostock

Auch das Halloweenfest steht in diesem Jahr, wie viele andere Feiertage und Feste, unter einem schlechten Stern. Doch trotz Corona ist das traditionelle von Haus-zu-Haus-Ziehen der Kinder am 31. Oktober, um Süßigkeiten zu bekommen, nicht verboten. In diesem Fall ist es jedoch eine Gewissensentscheidung der Eltern.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) gibt zu Bedenken, dass sich nur jene Kinder auf den Weg machen sollten, die keine Symptome haben. Die Erwachsenen, die die Türen öffnen, sollten aber darauf achten, eine Schale bereitzustellen, aus der die Kinder sich die Süßigkeiten aussuchen können.

Anzeige

„Das Robert Koch-Institut geht von einem hohen Risiko für die Übertragung von Covid-19 aus, wenn der Kontakt face-to-face mindestens 15 Minuten beträgt“, teilt Maria Heide vom LaGus mit. Wird ein längerer Kontakt vermieden, spreche nichts dagegen, das beliebte Ritual auch in diesem Jahr zu pflegen.

Lesen Sie auch:

Karls Erlebnisdörfer trotz Lockdown weiter offen? Das sagt Chef Robert Dahl dazu

FAQ: Das sind die neuen Lockdown-Regeln für MV

Mit geschlossenen Türen sollte im Corona-Jahr gerechnet werden

Obwohl die erweiterten Maßnahmen des neuerlichen Lockdowns erst ab kommenden Montag gelten, spricht sich Michael Fengler, Pressesprecher des Landkreises Rostock dafür aus, schon jetzt die Kontakte zu reduzieren. Die Verantwortung liege aber bei jedem selbst.

Bei Klingeltouren gilt aber zu beachten, dass der entsprechende Abstand eingehalten wird und auch eine Mund-Nasen-Bedeckung sollte auf beiden Seiten getragen werden. Fengler empfiehlt zudem eine Liste zu führen, um die Route nachvollziehen zu können. Auch sollte in diesen Jahr damit gerechnet werden, dass Türen auch geschlossen bleiben können.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hatte sich bereits am Dienstag zu dem Thema geäußert und empfohlen, auf das von Haus zu Haus ziehen in diesem Jahr zu verzichten.

Süßigkeiten zu Halloween kontaktlos übergeben

Diese Meinung teilt auch der Pressesprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Andreas Bonin. Ihm zufolge sollte bereits jetzt auf die nötige Distanz geachtet werden. So wirft er ein, dass die Übergabe der Süßigkeiten auch kontaktlos erfolgen kann, in dem sie vor die Tür gelegt werden. Familien könnten auch mit ihren Kindern ein kleines Fest zu Hause veranstalten. Von einem Verbot hält auch er nichts, denn jeder sollte selbst nach Augenmaß entscheiden.

Die Möglichkeit eines Alternativprogramms zu Hause im Rahmen der Familie sieht auch der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim. Da dieser Landkreis als Erster in MV als Risikogebiet gilt, wird dort an den gesunden Menschenverstand appelliert, an Halloween verantwortungsvoll zu handeln.

Nicht Singen und besondere Vorsicht bei älteren Menschen

Auch Stefanie Skock, Pressesprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen, erinnert daran, in diesem Jahr nur verpackte Süßigkeiten zu verteilen. Zudem sollten Klingeltouren nicht in einer Party ausarten und die Häuser nicht betreten werden. Sie gibt ebenfalls die Empfehlung, nicht zu singen und bei älteren Menschen besonders vorsichtig zu sein. Dafür sollten die Eltern zuvor mit den Kindern ins Gespräch kommen und sie über die Gefahren informieren.

Lesen Sie auch: Halloween im Stralsunder Zoo fällt wegen Corona aus

So rät auch der Pressesprecher der Stadt Rostock, Ulrich Kunze, den Eltern, zu überlegen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um von Haus zu Haus zu gehen und an den Türen zu klingeln. So sei es auch ein Problem, dass sich die Menschen untereinander vielleicht nicht immer kennen. „Die Elten müssen selbst entscheiden, aber die Argumente sprechen eher dagegen“, meint Kunze.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach.

Eltern sollten Kinder zu Halloween begleiten

Verbieten möchte auch Michaela Christen, Pressesprecherin der Stadt Schwerin, das Event nicht. Es sei das letzte Vergnügen für die Kinder vor den neuen Beschränkungen kommende Woche. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften bestehe keine Gefahr, wenn Kinder für etwa eine halbe Minute an vor den Türen stehen. Private Feiern daraus zu machen, könne aber gefährlich werden.

Christoph Wohlleben vom Landkreis Nordwestmecklenburg empfiehlt den Eltern, die Kinder nicht alleine loszuschicken, sondern mitzugehen, damit die Einhaltung der Hygieneregeln gewährleistet werden kann.

Von Gina Henning