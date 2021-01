Können Personen aus MV nach Berlin oder Schleswig-Holstein reisen? Was passiert, wenn ich aus einem Hochrisikogebiet komme? Und kann ich meine Familie besuchen, wenn ich in einem Hochrisikogebiet wohne? Diese und weitere Fragen zu den Corona-Regeln der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern beantworten wir hier.